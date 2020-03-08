Поздравления не нужны: Грета Тунберг объяснила, чего хотят женщины 8 Марта

Мир

17-летняя экоактивистка Грета Тунберг, которую журнал Time назвал человеком 2019 года, отказалась от поздравлений с Международным женским днем, о чем сообщила в своем Twitter.

Девушка объяснила, что преодоление «климатической несправедливости» в мире, которому она посвятила свою жизнь, невозможно без предоставления женщинам равных прав с мужчинами.

«Помните: то, что мы, женщины, хотим в этот день — так же, как и во все другие дни — это равенства, а не поздравлений и празднований», — подчеркнула девушка.

Как сообщали «ФАКТЫ», недавно Грета Тунберг снова обвинила политиков в игнорировании чрезвычайной ситуации с климатом, заявив, что они ведут себя, как дети.

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