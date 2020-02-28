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Послушать Грету Тунберг собралась толпа из 30 тысяч человек, перекрыв движение в Бристоле (фото)
17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила в британском городе Бристоле на митинге, посвященном протесту против изменений климата.
В Бристоль она прибыла на поезде, а затем передвигалась в электрокаре с полицейским экскортом.
Послушать Грету собралась толпа из 30 тысяч человек, которая практически парализовала движение в городе: дороги были перекрыты.
При виде Тунберг люди начали скандировать: «Грета, Грета!». Демонстрантам не мешала даже дождливая холодная погода.
Грета Тунберг снова обвинила политиков в игнорировании чрезвычайной ситуации с климатом. «Мы — изменения, и изменения грядут, нравится вам это или нет», — заявила юная активистка. «Я не буду стоять в стороне и наблюдать. Я не буду молчать, когда мир в огне. А вы… Мировые лидеры ведут себя, как дети. Значит, нам придется быть здесь взрослыми», — заявила Тунберг.
Грета прославилась два года назад в возрасте 15 лет, когда начала по пятницам пропускать уроки в школе, протестуя у здания шведского парламента. Ее примеру последовали тысячи молодых людей по всему миру, которые также начали устраивать «пятницы ради будущего». А сама Грета превратилась в звезду. Она была названа человеком 2019 года авторитетным журналом Time.
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