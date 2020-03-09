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Сведение счетов в мечети: в Париже открыли стрельбу на территории религиозного учреждения, есть пострадавшие

1:25 9 марта 2020 32
Париж, полиция
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Вечером в воскресенье, 8 марта, на северо-востоке Парижа, который недавно атаковала полчища питающихся человеческой кровью паразитов, произошло новое ЧП: неизвестный открыл стрельбу на территории мечети.

В результате инцидента пострадал один человек, передает портал actu17 со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, неизвестный мужчина в шлеме около 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) вошел во двор мечети и открыл стрельбу по находившемуся там человеку.

Отмечается, что пострадавший получил серьезное ранение. Информации о личности нападавшего не приводится.

Открывший стрельбу мужчина скрылся с места преступления на мотороллере, в настоящее время его местонахождение не известно.

Позже телеканал CNews сообщил, что основной версией в рамках расследования, открытого после стрельбы во дворе мечети, расположенной в XIX округе французской столицы, является сведение личных счетов является.

«Мы ориентируемся на версию о сведении счетов [между стрелком и пострадавшим], но пока не окончательно», — цитирует телеканал источник в правоохранительных органах.

Собеседник телеканала добавил, что в связи с произошедшим начато расследование «покушения на убийство», им занимается судебная полиция.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вечером 24 февраля сообщалось о стрельбе в Днепре, недалеко от перекрестка улиц Титова и Александра Поля. В полиции говорили о нескольких раненых мужчинах. Ранения пришлись в область шеи и нижних конечностей.

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