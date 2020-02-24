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Париж в осаде: столицу Франции атаковала полчища питающихся человеческой кровью паразитов
Столица Франции Париж, где в декабре прошел саммит в «нормандском формате», сейчас все чаще упоминается мировыми СМИ в другом контексте: как город, подвергшийся нашествию постельных клопов.
Об этом пишет издание Metro.
Как известно, клопы селятся среди одежды и постельного белья, в матрасах и мебели. Питаются они человеческой кровью, а после их укусов на коже остаются красные пятна, возникает зуд.
В Париже клопов с недавнего времени клопов стали замечать в школах, больницах и кинотеатрах. По данным профсоюза работников по борьбе с вредителями, только в 2018 году (последний год, когда собирали статистику) были обработаны помещения по 400 000 адресов — на треть больше, чем в 2017 году.
Бывший кандидат в мэры города Бенджамин Гриво уделил этой проблеме особое внимание в ходе своей избирательной кампании. Он рассказал журналистам, как его семья прошла через «кошмарное нашествие клопов», борьба с которыми заняла около трех месяцев.
Благодаря проводимой дезинсекционной кампании в 1950-х годах эти насекомые во Франции были почти уничтожены. Однако спустя несколько лет они вернулись из-за обретенной резистентности к химическим веществам. Министерство жилищного строительства сообщило, что популяция клопов могла увеличиться из-за того, что Париж каждый год посещает множество туристов, а сами парижане часто ездят в путешествия, привозя с собой насекомых.
Кроме того, специалисты указывают на то, что паразиты стали менее восприимчивыми к действию препаратов, которые используются для борьбы с ними. В середине прошлого столетия, рассказывают паразитологи, клопов в Европе и Соединённых Штатах Америки практически не было — их уничтожали с помощью ДДТ. Это мощнейший токсичный инсектицид. Но через какое-то время с подачи экологических активистов применять этот препарат запретили. В связи с этим клопы снова начали плодиться.
В 2010 году паразиты «взяли в плен» Нью-Йорк. Городским властям поступило более десяти тысяч жалоб, люди даже выбрасывали свою мебель, одежду, книги. Сейчас атаке подвергся Париж. Владельцы квартир, домов, магазинов и отелей вкладывают в дезинсекцию огромные средства. Но она далеко не всегда помогает. За последние годы, по словам специалистов, количество обращений по поводу необходимости обработки квартир в связи с наличием клопов в Париже выросло на треть
Сейчас французские власти делают все возможное, чтобы избавиться от массированного нашествия клопов на частные дома и гостиницы Парижа. В столице даже открыли горячую линию по приему заявок в рамках борьбы с насекомыми.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в августе прошлого года в Одесской области участились случаи массовой миграции земляных клопов — наземников. Они досаждали людям, заползая в усадьбы, хозяйственные помещения и даже в дома.
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