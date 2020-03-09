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В Китае за сутки от коронавируса умерли 22 человека
Подбирающийся к Киеву коронавирус стал в Китае причиной смерти 22 человек. При этом общее количество жертва пневмонии нового типа достигла в Поднебесной 3119 человек, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения и гигиены КНР, передает ТАСС.
Заразились новым заболеванием 40 людей, общее количество инфицированных достигло 80 735 человек.
В то же время есть и хорошие новости: за прошедшие 24 часа выздоровели 1535 человек, таким образом общее число излечившихся и выписанных составило 58 600.
21 человек умер за сутки в эпицентре вспышки — провинции Хубэй. Заразились новым коронавирусом там 36 человек — все в центре региона, городе Ухане. 1422 человека полностью излечились, 1163 из них — в Ухане.
Наряду с Китаем сложной остается ситуация в Соединенных Штатах, где число заразившихся новым коронавирусом превысило полтысячи. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).
Так, согласно распространенной информации, общее число инфицированных в США достигло 512. В него включены граждане Соединенных Штатов, эвакуированные из китайского города Ухань, а также с круизного лайнера Diamond Princess. Еще 21 инфицированный находится на борту корабля Grand Princess, который получил разрешение пришвартоваться в воскресенье в порту Окленда (штат Калифорния). Всего случаи заражения зафиксированы в 33 штатах.
Согласно последним данным, опубликованным CNN, общее число смертельных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, достигло в США 21 — 18 смертей зарегистрированы в Вашингтоне, две — во Флориде и одна — в Калифорнии.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае зафиксирован уникальный случай излечения от коронавируса мужчины, которому исполнилось сто лет. Это самый возрастной пациент, которому удалось преодолеть страшное заболевание.
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