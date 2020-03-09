Украинцам скоро будет приходить дополнительно 12 платежек: что об этом известно (видео)

Украина

Пока что в платежках украинцев от 7 до 10 коммунальных услуг. Но уже в ближайшее время к ним может добавиться еще 12: платеж за холодную воду разделят на четыре — собственно, холодная вода, абонентская плата (то есть платежка за то, что вам напечатали и прислали платежку), за поверку счетчика и отдельно за его обслуживание. То же самое касается горячей воды и отопления, передает ТСН.

Будет ли это в одной платежке отдельными строками или вообще разными квитанциями, окончательно еще не решено.

Но считать услуги отдельно будут уже с 1 мая этого года.

«Для каждого дома теперь будет рассчитана индивидуальная стоимость. И в зависимости от ее размера нагрузки будут разными. Как это будет, мы увидим в июне или июле», — отметил советник заместителя главы КГГА Алексей Тихонов.

Что будет в платежках, а что нет, зависит еще и от формы управления домом. То есть, кто его будет обслуживать. С этим тоже надо определиться до 1 мая.

И здесь важно понять, что коммунальные услуги — вода, свет, тепло — это отдельно. А обслуживание, оно же управление домом — это трубы, электросети, насосы, лифты, котельная, счетчики — то совсем другое. Вот именно с тем, кто, какая компания или жильцы самостоятельно ухаживать за состоянием сетей в доме, и надо определиться.

«Но если до 1 мая ничего не сделать, или до следующего отопительного сезона ничего не сделать, то следующей зимой можно остаться без тепла. Придется самим готовить дом к зиме, самим обслуживать свои сети. И самим реагировать на аварийные ситуации. Потому что никто не будет обязан их обслуживать», — поясняет юрист Мария Осипчук.

Получается, что услугу обеспечено к дому. А вот дойдет ли вода, свет, тепло в квартиры — это уже головная боль самих жителей. Квартира — это не единственная ваша собственность. Лестницы, коридоры, освещение в них, крыши и подвалы, а также лифты — это все принадлежит жильцам дома.

Поэтому вариантов три. Первый — заключить индивидуальный договор. Его подписывают собственники квартиры и монополисты. Они предоставляют услугу, они же и обязаны отвечать за состояние внутридомовых сетей. Но цена монополиста будет рыночная.

Второй вариант — коллективный договор. Его подписывает весь дом, по которому определяется человек или компания, которая будет обслуживать дом.

Третий вариант — статус коллективного потребителя. Он подходит только для ОСМД. В этом доме все решат на собрании.

«Дом не может существовать отдельно от квартир, а квартиры без дома. Это одно целое. Можно бесконечно долго ждать, пока вам починят лифт или уберут в подъезде. Настало время брать ответственность на себя, чтобы не жить в коммунальном аду. И для начала — хотя бы провести собрание жильцов дома», — рекомендуют авторы статьи.

Поэтому не суть важно, будет ли дом отдан частному управленцу, или в нем создадут ОСМД — собрание надо провести в любом случае, и чем быстрее, тем лучше. На создание ОСМД, к примеру, уйдет минимум 45 дней. Если же ничего не делать, через три месяца квартиру без воды, лифта, света, канализации, тепла и окруженную горами мусора — домом назвать будет трудно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве жителям уже начали приходить платежки за отопление, с шокирующими цифрами — в них указаны десятки тысяч гривен. При этом в «Киевтеплоэнерго» заявили, что ошибки нет — сума действительно насчитана в соответствии со всеми правилами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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