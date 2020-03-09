Погода готовит сюрприз: синоптики рассказали, когда закончатся дожди

Украина

Понедельник, 10 марта, будет дождливым для жителей севера и центра Украины, а на востоке, в центре и на юге страны осадков не ожидается. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

Так, ясную и солнечную погоду обещают жителям Донбасса, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Похожая погода ожидается в Закарпатье, и в аннексированном Крыму. Столбики термометров во всех этих регионах поднимутся до отметки +18 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют дождь при температуре воздуха +9−11 градусов.

Прогноз на 9 марта

В первый рабочий день недели, 10 марта, дожди утихнут, и по всей территории страны установится малооблачная теплая погода (на западе — до +11 градусов, на юге и на востоке — до +18 градусов). В столице ночью будет 5−7 градусов тепла, днем — до +15 градусов.

Прогноз на 10 марта

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань ожидает, что март будет сырым и холодным.



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