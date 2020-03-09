Шоу-бизнес

Первые вокальные бои на "Голосі країни-10": слезы и объятия Тины Кароль и Дана Балана

В воскресенье, 8 марта, на «Голосі країни-10» («1+1») стартовал новый этап шоу — вокальные бои, в которых члены команд звездных тренеров борются за дальнейшее участие в шоу, исполняя одну песню в дуэте.

По результатам слепых прослушиваний тренеры юбилейного сезона — Тина Кароль, Дан Балан, Дима Монатик, Потап и Настя Каменских — собрали свои команды в полном составе. У каждого — по 16 участников. По результатам боев в командах тренеров остались всего восемь вокалистов. К тому же каждый звездный тренер имел право на «кражу» — после объявления результатов боя, в течение десяти секунд, он мог нажать кнопку и забрать в свою команду проигравшего участника.

В первом эфире боев на сцене пели не только герои проекта, но и звездные тренеры. Артисты подготовили для зрителей настоящий вокальный перформанс, исполнив хит «Dance Monkey» в сочетании с собственными песнями.

Открыли вокальные бои участники команды MONATIK: современный гуцул из Карпат Сергей Роман и сын священника Андрей Подкалюк. Дуэтом они спели легендарный хит Элтона Джона «Believe».

— Я готов бороться за свое место, — сказал перед выходом на сцену Сергей. — Для меня очень важно пройти в следующий этап шоу. Своим примером, я хочу доказать всем, что обычный парень из маленькой деревни может стать известным, и засиять на всю страну. Наше выступление открывает бои десятого сезона на «Голосі країни» — это будет настоящий и очень серьезный мужской разговор.

Его конкурент — Андрей Подкалюк тоже был настроен на победу.

— Пусть это будет честная и откровенная борьба, — поддержал свое выступление Андрей. — Моя цель — попасть в прямые эфиры. Сейчас очень ответственный момент моей жизни, и я настроен решительно.

— От голоса Андрея я млею, — призналась Тина. — Но мой голос за Сергея.

— Вы — молодцы! — сказал Монатик. — Вы пели от души, спасибо за работу. Андрей — готовый артист. Песня была сложнее для Сергея. Я оставляю Сергея Романа в проекте.

Тина Кароль совершила «кражу» и забрала Андрея в свою команду.

Борьбу за дальнейшее участие в шоу «Голос країни» продолжили одни из самых ярких участниц сезона — подопечные Потапа и Насти Каменских художественный руководитель Анастасия Картвелишвили и боди-позитивистка Мариам Жордания. Девушки зажгли вокальную сцену песней своего звездного тренера NK — «Elefante».

— Не имеет значения откуда ты и как выглядишь, — призналась Мариам. — Главное то, как ты поешь и какой у тебя голос.

Девушки сказали, что стали подругами на проекте, а потому надеются, что ту, кто не пройдет дальше по результатам боев, обязательно украдет кто-то из тренеров.

Дуэт девушек в одинаковых нарядах вызвал восторг зала.

— Вы очень талантливы, — сказал Дан Балан. — Но мне кажется, это не ваша песня.

Настя Каменских вышла на сцену и вместе с девушками спела хит.

— Вы выступили равносильно, — признал Потап. — Мариам — у тебя огромная сила и все еще впереди. Но с нами идет дальше Анастасия.

Мариам Жордания покину шоу.

— Я буду делать музыку, обещаю, — сказала сквозь слезы девушка.

Команда Монатика вновь вступила в бой — дуэт вокалистки Димы Лиды Ли и бурлеск-дивы Лизы Криворучко.

— Это будет крутая смесь, — пообещала Лиза.

— Я сражаюсь за свою мечту, — призналась Лида.

Хит «Вільна» из зрительного зала слушала его исполнительница Юля Санина.

— Это просто огонь! — восхитилась Юля.

— Лида справилась на сто процентов, — признала Настя.

Перед решением тренера, на сцену проекта вышли Тина Кароль и Юля Санина, чтобы исполнить вместе припев хита.

В команде Монатика осталась Лида Ли. Елизавету Криворучко забрали в свою команду Потап и Настя.

Участники команды Дана Балана вместе со своим тренером приготовили сюрприз для Тины Кароль. В вокальном поединке на сцене юбилейного сезона сельский блогер Сергей Клейнис и победитель проекта «Голос. Діти» Роман Сасанчин исполнили песню Тины Кароль «Не дощ» в необычной аранжировке.

Перед выходом на сцену ребята признались, что чувствуют себя «настоящими амурами» на проекте.

— Эта песня — подарок, и мы споем ее так, чтобы Тина Кароль поняла, что испытывает к ней Дан Балан, — сказал Сергей.

Несмотря на это, каждый из участников не теряет надежды на победу и высоко оценивает уровень конкуренции на проекте.

— Мы — обычные ребята из села, которые просто хотят чего-то добиться в жизни, — поделился переживаниями Роман. — Чувствую, что будет сильная конкуренция, ведь это уже взрослый «Голос країни». Я бы очень хотел снова вспомнить вкус прямых эфиров и, если мне повезет, вкус той победы, которая когда-то у меня была.

Сергей Клейнис добавил, что ему трудно соревноваться с таким сильным вокалистом как Роман, а поэтому придется приложить максимум усилий, чтобы победить соперника.

— Спасибо, Дан, за выбор песни, — сказала, со слезами, Тина.

— Это подарок для тебя, — признался Дан Балан. — Я знаю теперь все твои песни.

— Сергей меня просто удивил, — был в восторге Дима Монатик. — Я за тебя!

— Сергей спел более драматично, — заметила Настя. — Мне это понравилось.

Но в команде Дана Балана все же остался Роман Сасанчин.

Сергей Клейнис покинул проект.

— Малая, когда мы будем знакомиться с родителями? — неожиданно спросил у Тины Дан Балан. — Я и подарки уже приготовил.

— Не так быстро, — ответила ему певица.

Команду Тины Кароль представил необычный дуэт: бывший сценарист развлекательных проектов «1+1» Юрий Самовилов и радиоведущий Денис Жупник. Они исполнили хит The Weeknd — «The Hills».

— Нам повезло, эта песня собрала почти 1,5 млрд просмотров на YouTube, поэтому ее точно узнают, — уверен Юрий. — Мне выполнять ее труднее, ведь я привык оставаться по ту сторону экрана. Судьба дала нам такой большой шанс изменить все, хочется использовать его максимально.

— Вы, парни, просто украли мое внимание, — призналась Настя Каменских.

— Песня была все же сильнее вас, — сказал Потап.

Дану Балану понравился больше Юрий.

— Вы могли круто спеть, но выступили хорошо, — прокомментировала Тина Кароль и оставила в команде Юрия Самовилова.

Денис Жупник покинул проект.

Команда Дана Балана вышла на сцену в дуэте Татьяны Игнатенко и учителя истории из Львова Назара Яцышина.

— Думаю, я сильнее, — сказала Татьяна, перед номером с песней «Love to hate you».

Все тренеры, кроме Потапа, услышав первые ноты хита, пустились в пляс.

— На этом выступлении Назар был королем, — сказал Потап, но отдал предпочтение Татьяне.

— У меня просто разрывается сердце, — признал Дан Балан. — В этом проекте мы все становимся лучше. Но дальше я иду с Назаром.

Татьяна Игнатенко покинула шоу.

На сцену боев вышел дуэт из команды Тины Кароль — звезда талант-шоу Артем Семенов и участник из Казахстана Нурсултан Шатирханули.

— Я готов к бою, — уверенно заявил Артем.

Хит «Frozen» вызвал восторг зала и тренеров.

— Молодцы! — скандировала Тина Кароль.

— Вот из-за чего я люблю «Голос», — признал Дан Балан. — Вы оба крутые, но Артем удивил меня больше.

Дима Монатик тоже отдал свой голос Артему.

— Артем для меня загадка, — сказала Тина. — Кто бы не пошел со мной, прошу поддержки для другого. Дальше со мной идет Артем.

Дима Монатик забрал в свою команду Нурсултана.

Команду Димы Монатика представил дуэт блогерши Марии Щербак и звезды корпоративов Екатерины Чемезовой.

— «Голос» для меня шанс выйти из замкнутого круга, — сказала Катя. — Я сделаю все, что от меня зависит. Это большая сцена, которую я очень долго ждала.

— Хочу перебороть свои страхи, — призналась Мария.

Дуэт представил свою версию хита «Свята».

— Браво, я отдаю свой голос Марии, — сказала Тина Кароль.

— Вы — крутые, — поддержал девушек Дима Монатик. — Сложный выбор. Я украл бы у самого себя. Но со мной в команде остается Мария Щербак.

Екатерина Чемезова покинула проект.

Дуэт команды Потапы и Насти Каменских — актриса «Школы» Мария Кондратенко и таксист из Алма-Аты Эрлан Баибазаров.

— Мы поем самый романтический хит Монатика, — сказал Эрлан. — Это будет главный бой эпохи.

Хит Димы Монатика «Сильно» заставил плакать Настю Каменских.

— Вы сделали все, даже больше, — признала Настя.

— Я нахожусь просто в гипнозе, — сказал Монатик и участники пригласили его на сцену, чтобы вместе спеть строчки хита.

Монатик отдал свой голос Эрлану. Парень остался в команде Потапа и Насти Каменских.

Марию Кондратенко забрал Дима Монатик.

Бои продолжила команда Дана Балана — дуэт Анжелы Кансузян и Галины Рудик.

— Хочу начать сольную карьеру, — призналась Галина.

Хит «One of us» восхитил судей.

— Хочу, чтобы вы обе остались в проекте, — призналась Настя.

— Вы почувствовали песню правильно, но тембр у каждой был разный, — сказал Дан Балан. — Я иду дальше в проекте с Галиной Рудик.

Анжела Канзусян покинула проект.

Команду Тины Кароль представила романтическая пара Даша Полоротова и Максим Гара.

— Это битва эпохи и сейчас время молодых, — сказала Даша.

Пара исполнила хит «Un giorno per noi» из мюзикла «Ромео и Джульетта».

— Браво! — кричал Потап.

— Я просто нырнул в ваш мир, — признался Дима Монатик.

— Я помню свои 17 когда не было у кого спросить профессионального совета, — вспоминала Тина. — Даша хочу стать твоим наставником и другом. Я оставляю тебя в команде.

Максима «украли» Потап и Настя.

Дуэт Владислава Семенова и уличного музыканта Никиты Ходоса представил команду Димы Монатика.

— Хочу, чтобы Дима выбрал именно меня, — сказал Владислав. — Я докажу, что достоин этой сцены.



Хит «Выхода нет» заставил прослезиться Диму Монатика.

— Это потрясающее исполнение, — признал Потап.

Настя отдала свой голос Владу. Дима Монатик оставил в команде Влада Семенова. Никита Ходос покинул проект.

Дуэт Русланы Калашниковой и певца караоке Николая Свида представил команду Потапа и Насти Каменских.

Хит «Цвіте терен» стал вызовом для обоих участников.

— Хочу посвятить свое выступление маме, — сказал Николай.

— Восторг! — воскликнула Тина Кароль.

Дан Балан отдал свой голос Руслане. Несмотря на запрет врачей — у девушки была температура 40 — она вышла на сцену.

Потап и Настя Каменских оставили в команде Руслану. Николай Свида покинул проект.

Выступление команды Дана Балана продолжил дуэт певца Евгения Анишко и Индиры Эдильбаевой из Казахстана.

— Чем сложнее противник, тем слаще победа, — сказала Индира.

Дуэт исполнил хит «House of the rising sun».

— Я за Анишко, — сразу сказала Тина Кароль. — Ты этого достоин!

— Это была битва вокалов, — признал Потап.

— С любым из вас я могу дойти до финала, — решил Дан Балан и выбрал Индиру.

Евгения Анишко «украли» Потап и Настя.

Закрывал первый эфир боев дуэт актрисы «Папика» Дарьи Петрожицкой и телеведущего Даниэля Салема из команды Тины Кароль.

— Даниэль — секс-символ, — откровенничала Даша. — Мне такие мужчины всегда нравились.

— Мне кажется, мы с Дашей знаем друг друга лет 15, — признался «ФАКТАМ» Даниэль Салем. — Она — потрясающая. Впервые увидел ее в сериале «Папик» и влюбился в неё, как в артистку. Хоть на боях мы и конкуренты, но между нами нет совершенно никакого соперничества. На сцене у нас не битва, а маленькая прожитая жизнь, ведь «Голос країни» — это не только про ноты — это про эмоции.

Для выступления пара выбрала популярную песню «Позвони мне, позвони». Тина не могла скрыть своего восторга от выступления и обнималась с Даном Баланом.

— Мы не знали куда смотреть — на сцену или на Тину с Даном, — призналась Настя.

— Это было настоящее шоу, — сказал Дан.

— Я забираю в команду Салема, — решила Тина Кароль.

Дашу Петрожицкую «украл» Дан Балан.

— Мы с Даниэлем были знакомы заочно, — рассказала «ФАКТАМ» Даша. — Он смотрел сериал «Папик», а я смотрела «Танцы со звездами». Из всей нашей команды, он был первым, с кем я познакомилась. Редко бывает так, что только встречаешь человека, а кажется, что знаешь его много-много лет. Когда легко, когда сразу понимаешь, что это твой хороший друг, который со временем становится родственной душой. Когда Тина распределяла дуэты, то нас с ним она назвала последними. Думаю, что все хотели петь с ним в паре. Мы с ним похожи и в том, что оба не профессиональные вокалисты, без музыкального образования. Поэтому не ощущали конкуренцию, а просто хотели сделать очень крутой номер. Когда мы узнали, что будем исполнять «Позвони мне, позвони», то были в восторге. Она вокально не сложная, но ее невозможно петь с холодным сердцем, настолько она будоражит с первых нот. Мы хотели сделать постановку о том, как двое людей могут чувствовать, передавать свои эмоции, мне хотелось донести, что не нужно скрывать своих чувств: хочешь кричать — кричи, хочешь бросаться стульями — вперед, но не закрывайся в себе.

Как сообщали «ФАКТЫ», неделю назад на шоу «Голос країни» был самый драматический эфир.

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