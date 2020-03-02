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- 07:47 Слезы Тины Кароль и признание Дана Балана и: яркие моменты самого драматичного эфира «Голосу країни»
Слезы Тины Кароль и признание Дана Балана и: яркие моменты самого драматичного эфира «Голосу країни»
На телеканале «1+1» состоялся последний эфир слепых прослушиваний на «Голосі країни-10». Все тренеры сформировали свои команды и готовы к «вокальным боям», которые состоятся уже в воскресенье, 8 марта.
Седьмой эфир проекта стал самым драматичным. По результатам шестого дня слепых прослушиваний, MONATIK и ПТП с NK закрыли свои команды. В команде Дана Балана осталось пять свободных мест, у Тины Кароль — два.
На сцену вокального шоу вышла 27-летняя Татьяна Игнатенко из Одессы. Девушка девять лет подряд приходила на кастинг «Голосу країни» и каждый раз слышала отказ.
— Тогда мне не хватало вокальных данных, — сказала Татьяна. — Моя жажда попасть в шоу настолько сильная, что несмотря на все неудачи, я не позволила себе сдаться. Я начала работать над собой еще больше, стала сильнее, увереннее в себе. Я разорву эту сцену, чтобы развернуть одно из кресел. Просто не прощу себе еще одно поражение.
Покорить наставников девушка решила хитом Evanescence «Bring me to life» и развернула кресла Тины Кароль и Дана Балана.
— Моей команде не хватает тебя, — сказала Тина.
— Мы сорвем всех! — пообещал Татьяне Дан Балан.
Татьяна выбрала команду Дана Балана.
28-летний Николай Цехановский приехал на «Голос» из города Ровно.
— Хочу зарядить всех сильнейшей энергией, — признался Николай.
Но хит «Drunk Groove» так и не смог развернуть тренерские кресла. Николай попросил Диму Монатика выйти на сцену и спеть в дуэте с ним «Упали в любовь».
21-летняя Виктория Демчишина исполнила на сцене «Голоса» хит «Вахтерам», но, увы, никто из тренеров не повернулся.
— Очень мало мест осталось, — сказал Дима Монатик. — Простите нас.
— Вы рождены для того, чтобы петь, — поддержал девушку Потап и пригласил на следующий сезон.
33-летняя одесситка Тамара Балюк исполнила хит Lady Gaga «Shallow». Тамара — певица и мать двоих детей.
— Дети — это моя сила, — сказала Тамара.
На сильный голос участницы развернулись все тренерские кресла.
— Ваша душа поет, — признал Дан Балан.
— У вас классный голос, хочу видеть в своей команде, — приглашал Дима Монатик.
Тамара выбрала команду Дана Балана.
23-летний Михаил Думнич приехал на «Голос» из Закарпатья. Молодой человек ездил на заработки в Грецию и Чехию, но всегда мечтал о сцене.
Хит Монатика «Увлиувт» не смог развернуть кресла тренеров.
— Спасибо за выбор песни, — сказал Дима Монатик. — Надо просто поработать еще.
Дан Балан вышел на сцену, чтобы поддержать Михаила, попросив еще раз исполнить припев хита.
На сцену слепых прослушиваний вышел 24-летний волонтер корпуса мира из Нью-Йорка Джамал Марселино. Парень мечтал занять экстра-место в команде ПТП и NK с песней певца Ed Sheeran.
Но ни один из тренеров так и не развернулся на голос участника.
— Мы хотим чего-то сверхъестественного, — признал Дан Балан.
На сцену проекта вышла 16-летняя Анастасия Балог из Мукачево. Участница спела одну из самых популярных песен слепых прослушиваний этого сезона — Billie Eilish «Bad guy».
— Я поклонница самого харизматичного тренера — Дана Балана, — призналась Анастасия. — Он меня вдохновляет, потому что очень творческий человек, он — космос. У Дана большая аудитория поклонниц. Каждый раз вся наша фан-группа ждет его после съемок, чтобы сфотографироваться, взять автограф, снять видео. Это моя основная мечта — попасть в команду моего любимого тренера. Я разорву эту сцену, чтобы он услышал меня и развернулся.
На первых нотах свое кресло развернул Дан Балан.
— Для меня ты — особенная, — сказал Дан Балан.
— Женщины стремятся к тебе, ты — обояшка, — смеясь, говорила это Дану Балану Тина Кароль.
23-летняя Анжела Кансузян приехала на «Голос» из Абхазии. Девушка следила за каждым сезоном проекта.
Хит «Siempre Me Quedara» на последней ноте развернул кресло Дана Балана.
Вышел на сцену слепых прослушиваний и 17-летний Роман Сасанчин. Впервые десятилетний Рома пришел на слепые прослушивания вокального шоу «Голос. Діти» семь лет назад. Тогда к нему не повернулся ни один тренер, а когда после завершения выступления все красные кресла развернулись, мальчик ошибочно подумал, что смог поразить всех звездных тренеров. И только за кулисами мама объяснила, что на самом деле он не прошел дальше в шоу. Роман, как и обещал, пришел на проект снова и стал участником второго сезона проекта «Голос. Діти». Он смог не только развернуть все красные кресла, но и получить заветный кубок победителя в команде тренера Тины Кароль.
Сейчас Роману 17 лет, он учится в Теребовлянском колледже культуры и искусств и продолжает заниматься любимым делом — музыкой. Юноша пришел на проект снова, чтобы начать новый этап. Парень спел хит Alessandro Safina «Luna tu» и развернул все тренерские кресла.
— Это почти мой сын, — растрогалась Тина Кароль, не сдерживая слез. — Как же у тебя изменился голос!
— У тебя самая сильная харизма, которую я видел на этом проекте, — сказал Дан Балан.
— Думаю, Дан Балан и Тина Кароль — одно целое, — признал Роман, выбирая команду Балана и завершая в нее набор.
— Мне было сложно удержаться в шоу-бизнесе после победы в «Голосе», — рассказал «ФАКТАМ» Роман. — Сначала я активно выступал с концертами, ездил по всей Украине. Потом мой голос стал ломаться — это совершенно естественный процесс. А через какое-то время я понял, что слушатели не воспринимают меня, как Ромчика Сасанчина. Многие думают, что я просто на него очень похож. Поэтому я хочу заявить о себе снова. Возможно, я изменился, но все так же мечтаю о сцене и хочу, чтобы я — настоящий — завоевал своего зрителя, как уже делал это много лет назад.
25-летняя Ксения Буга — уличный музыкант. Девушка призналась, что хочет сиять на сцене.
Хит «Плакала» заставил нажать на кнопку Тину Кароль. В ее команде осталось лишь одно место.
Наталья Турбина выбрала для прослушивания песню «Sun is shining», но ни одно из кресел так и не развернулось.
— Было слышно волнение, — признала Тина Кароль. — Оно вас и подвело.
21-летняя Екатерина Сивун из Киева с детства мечтала о сцене. Девушка живет с бабушкой и дедушкой и не хочет подвести их веру в себя.
Хит «Дай руку мені» так и не смог покорить звездных тренеров.
— У вас я почувствовала еще психологическую неподготовленность, — сказала Тина Кароль.
20-летняя Анна Трубецкая мечтает повторить творческий путь Тины Кароль. Для слепых прослушиваний она выбрала песню «Полюс притяжения» и развернула все тренерские кресла.
— Я в восхищении, — не сдерживалась Тина. — Вы спели лучше, чем я.
— У вас потрясающий голос! — сказал Дима Монатик.
Анна предложила Тине Кароль спеть песню вместе, а затем выбрала команду Тины, закрыв набор в ее команду.
— Моя команда состоит из людей, которые поют сердцем, — призналась «ФАКТАМ» Тина Кароль. — У них разные судьбы, но объединяет одно — стремление вести за собой на сторону добра. Так что, думаю, в юбилейном сезоне моя команда может пятый раз оказаться победителем!
Ранее тренеров на слепых прослушиваниях покорила юная Зоряна Атлас, которая год назад в 15-летнем возрасте перенесла инсульт. В интервью «ФАКТАМ» Зоряна рассказала о непростом пути на большую сцену и выборе любимого тренера.
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