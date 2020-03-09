Украина

В ожидании новых дождей: синоптик составила прогноз погоды на ближайшие дни

Во вторник, 10 марта, погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому осадков не ожидается. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, температура воздуха на юге, в центре и на востоке страны поднимется до +18 градусов, на севере будет несколько холоднее — 9+13 градусов. Тем временем на западе будет господствовать мартовская прохлада — 7+12 градусів.

В Киеве 10 марта также без осадков, температура воздуха — около 12−13 градусов выше нуля.

11 марта в столицу придет атмосферный фронт и посвежеет до +10 градусов. Кроме того, ожидается усиление ветра.

На синоптической карте Европы 11 марта территория Украины частично обозначена синим цветом, что означает низкую температуру воздуха.

Напомним, в Киеве впервые за 140 лет не было синоптической зимы.

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