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В ожидании новых дождей: синоптик составила прогноз погоды на ближайшие дни
Во вторник, 10 марта, погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому осадков не ожидается. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее информации, температура воздуха на юге, в центре и на востоке страны поднимется до +18 градусов, на севере будет несколько холоднее — 9+13 градусов. Тем временем на западе будет господствовать мартовская прохлада — 7+12 градусів.
В Киеве 10 марта также без осадков, температура воздуха — около 12−13 градусов выше нуля.
11 марта в столицу придет атмосферный фронт и посвежеет до +10 градусов. Кроме того, ожидается усиление ветра.
На синоптической карте Европы 11 марта территория Украины частично обозначена синим цветом, что означает низкую температуру воздуха.
Напомним, в Киеве впервые за 140 лет не было синоптической зимы.
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