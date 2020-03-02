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Украина

В Киеве впервые за 140 лет не было зимы

17:15 2 марта 2020 82
Снег
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве впервые за долгие годы среднесуточная температура воздуха в зимнее время колебалась у нулевой отметки и стойкого перехода через это значение не произошло. Такие выводы сделали метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Напомним, конец зимы в Украине отметился сильным ветром и осадками, однако в основном в виде дождя.

По их расчетам, средняя температура воздуха в столице в декабре-феврале составила 2 °C.

Самым холодным днем зимы-2020 оказалось 8 февраля — минус 8 градусов, а самым холодным днем 2019 года — 22 ноября (минус 9,7 градусов).

Осадков за зиму в Киеве выпало ровно 100 мм, что соответствует 70% сезонной нормы, но стойкого снежного покрова так и не было.

«Впервые за 140 лет в Киеве не было не только метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже -10°С. Это последствия глобального потепления, темпы которого, к сожалению, ускоряются», — констатировали климатологи обсерватории.

Напомним, синоптик Леонид Горбань считает, что март-2020 как минимум до своей середины будет морозным, причем заморозки будут сильными.

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