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Все идет по плану: главная пропагандистка Путина взорвала сеть «успокоительным» постом по поводу нефти и рубля

13:05 9 марта 2020 71
Маргарита Симоньян
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Пропагандистка Кремля, главный редактор телеканала RT Магарита Симоньян заявила, что нынешнее падение цена на нефть — часть плана руководства России.

Об этом Симоньян написала в своем Твиттер:

Однако доводы пропагандистки явно не убедили пользователей сети. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии:

Тем временем РИА Новости сообщает о грандиозном обвале российских бумаг в Лондоне:

  • Новатэк -27,5%
  • Лукойл -25,6%
  • Сбербанк -25,2%
  • Роснефть -23,5%
  • Газпром -20,1%
  • ВТБ -18,4%
  • НЛМК -17,4%
  • Газпром нефть -14,5%
  • Норильский никель -10,5%
  • Евраз -14,6%

Ранее сообщалось, что из-за резкого падения цен на нефть ушел в пике и российский рубль. При этом в сети припомнили высказывания Путина о том, что ослабление рубля полезно для экономики РФ.

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