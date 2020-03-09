Мир

Все идет по плану: главная пропагандистка Путина взорвала сеть «успокоительным» постом по поводу нефти и рубля

Пропагандистка Кремля, главный редактор телеканала RT Магарита Симоньян заявила, что нынешнее падение цена на нефть — часть плана руководства России.

Об этом Симоньян написала в своем Твиттер:

Однако доводы пропагандистки явно не убедили пользователей сети. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии:

Тем временем РИА Новости сообщает о грандиозном обвале российских бумаг в Лондоне:

Новатэк -27,5%

Лукойл -25,6%

Сбербанк -25,2%

Роснефть -23,5%

Газпром -20,1%

ВТБ -18,4%

НЛМК -17,4%

Газпром нефть -14,5%

Норильский никель -10,5%

Евраз -14,6%

Ранее сообщалось, что из-за резкого падения цен на нефть ушел в пике и российский рубль. При этом в сети припомнили высказывания Путина о том, что ослабление рубля полезно для экономики РФ.

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