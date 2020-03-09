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Все идет по плану: главная пропагандистка Путина взорвала сеть «успокоительным» постом по поводу нефти и рубля
Пропагандистка Кремля, главный редактор телеканала RT Магарита Симоньян заявила, что нынешнее падение цена на нефть — часть плана руководства России.
Об этом Симоньян написала в своем Твиттер:
Однако доводы пропагандистки явно не убедили пользователей сети. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии:
Тем временем РИА Новости сообщает о грандиозном обвале российских бумаг в Лондоне:
- Новатэк -27,5%
- Лукойл -25,6%
- Сбербанк -25,2%
- Роснефть -23,5%
- Газпром -20,1%
- ВТБ -18,4%
- НЛМК -17,4%
- Газпром нефть -14,5%
- Норильский никель -10,5%
- Евраз -14,6%
Ранее сообщалось, что из-за резкого падения цен на нефть ушел в пике и российский рубль. При этом в сети припомнили высказывания Путина о том, что ослабление рубля полезно для экономики РФ.
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Все идет по плану: главная пропагандистка Путина взорвала сеть «успокоительным» постом по поводу нефти и рубля
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».