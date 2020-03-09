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Общество и люди

Фестиваль абсурда: украинский актер резко высказался о празднике 8 марта

13:19 9 марта 2020 547
Фестиваль абсурда: украинский актер резко высказался о празднике 8 марта
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Известный актер комедийного шоу Мамахохотала Евгений Янович неоднозначно поздравил женщин с 8 марта, рассказав, почему он ненавидит этот день. Напомним, в харьковском метро устроили креативную акцию к 8 марта для одной женщины, которую она не оценила.

Согласно его признанию в Instagram, поводов для такого негативного отношения — несколько. В частности, ему не нравятся неадекватные цены на цветы, шаблонные шутки о состоянии продавцов цветов, и банальные поздравления.

А еще комика раздражают топы подарков на 8 марта, «отмазок» на 8 марта и цитат известных женщин перед 8 марта.

«За то, что 8 марта создает какую-то пропасть между собой и другими днями в отношении к женщинам. Это какой-то фестиваль абсурда, который показывает мужчин моральными уродами, которые разве что в этот день додумаются какой-то цветок подарить или реализовать какую-то другую банальность», — объяснил Янович.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська креативно поздравил жену и трех дочерей с 8 марта, признавшись, что готовит для них завтрак, обед и ужин ежедневно.

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