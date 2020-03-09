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В Житомирской области в страшном ДТП погибла вся семья: фото с места аварии
В понедельник, 9 марта, на автодороге Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей — на месте погибли три человека, позже в больнице умер ребенок. На днях на трассе Киев-Харьков в ДТП погибли два человека.
Как сообщили в Житомирском областном главке полиции, авария случилась около 4 часов утра в поселке Любари — лоб в лоб столкнулись
Daewoo Lanos и BMW.
По предварительной информации, 23-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения от полученных травм на месте аварии погибли оба водителя и пассажирка Daewoo.
Позже в реанимационном отделении больницы умер ребенок, который находился в Daewoo.
Сейчас в больнице находится пассажир BMW, 26-летний житель села Общины Любарского района.
На месте происшествия работали следственно-оперативные группы полиции и медики.
Как стало известно, погибшая пассажирка Daewoo, 1985 года, гражданка Украины, а погибшая девочка — ее дочь, которой было всего 1 год и 3 месяца, гражданка Италии. Женщина ехала от родственников в Хмельницкой области в аэропорт Киева вместе с дочерью, воспользовавшись услугами водителя такси, жителя Хмельницкой области.
Напомним, два дня назад в страшной аварии в Черкассах погибла беременная женщина.
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