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В страшной аварии в Черкассах погибла беременная женщина: фото с места ДТП
В ночь на 7 марта в Черкассах на улице Сумгаитской автомобиль Chery Jaggi совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 330 202. ДТП произошло в 2:33.
«В результате столкновения водитель CHERY от полученных травм погибла на месте ДТП», — сообщила пресс-секретарь Управления патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк, сообщает Дзвін.
На момент гибели женщина была беременна. Она была 1982 года рождения.
Как писали «ФАКТЫ», 6 марта, около 17:00 на трассе Киев-Харьков возле села Вишняки Хорольского района Полтавской области также произошло трагическое ДТП. Водитель внедорожника Jeep Cherokee, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с идущим впереди пассажирским микроавтобусом Volkswagen Lt35, который ехал из Полтавы в Пирятин. От удара микроавтобус перевернулся и слетел в кювет. В результате два человека погибли и одиннадцать человек получили травмы различного характера.
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