Звезда Голливуда Бен Аффлек завел новый роман с молодой актрисой: фото красотки

Шоу-бизнес

Популярный актер Бен Аффлек подозревается в близких отношениях с актрисой Аной де Армас. При этом он совсем недавно развелся с Дженнифер Гарнер.

Как сообщает ТСН, 47-летняя звезда Голливуда вступил в отношения с 31-летней кубинской актрисой Аной де Армас. На днях пару видели на Кубе, где Бен и Ана ужинали в одном из ресторанов. Они мило беседовали, а их поведение, по словам очевидцев, напоминало романтическое свидание.

«Они сияли. Я видела, как Ана схватила Бена за руку, когда они вышли вместе, они выглядели очень счастливыми — она просто потрясающая! Я уверена, что они встречаются», — дала комментарий одна из женщин, которая была очевидцем встречи.

Бен Аффлек и Ана де Армас познакомились при съемках эротического триллера «Глубокая вода», в котором сыграли главные роли.

Ранее появилась информация, что Бен Аффлек влюбился в свою повариху.

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