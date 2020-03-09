Где смотреть онлайн «ПСЖ» — «Боруссия» Д.: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 11 марта, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией». Согласно сообщениям парижской полиции, поединок пройдет без зрителей из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса. Напомним, что в первом поединке в Дортмунде хозяева поля победили благодаря дублю 19-летнего норвежца Холанда — 2:1.

Онлайн-трансляция «ПСЖ» — «Боруссия» (Дортмунд)

После поражения в Дортмунде подопечные Томаса Тухеля обыграли в чемпионате Франции «Бордо» (4:3) и «Дижон» (4:0), еще более упрочив свое лидерство в таблице (парижане опережают идущий вторым «Марсель» на 12 очков и имеют одну игру в запасе), а также вышли в финал Кубка страны, разгромив в гостях «Лион» (5:1).

Что касается дортмундцев, то команда Люсьена Фавра одержала три подряд победы в бундеслиге — над «Вердером» (2:0), «Фрайбургом» (1:0) и менхенгладбахской «Боруссией» (2:1) — и вышла на второе место в таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на четыре очка.

В прямой трансляции матч «ПСЖ» — «Боруссия» (Дортмунд) на территории Украины 11 марта (начало — в 22:00) покажет телеканал «Футбол 1». Начиная с 21:15 и после финального свистка зрители смогут увидеть программу «Ночь Лиги чемпионов». Также прямую телетрансляцию с «Энфилда» смотрите на канале «Матч! Футбол».

В предстоящей встрече букмекеры видят фаворитом «ПСЖ». К примеру, контора «Фаворит Спорт» шансы на победу команды Тухеля в основное время оценивает коэффициентом 1,80, на ничью — 4,20, на выигрыш подопечных Фавра — 4,20. На выход же в четвертьфинал выше шансы у «Боруссии» — 1,85 против 2,00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нападающий «Боруссии» Холанд еще пятилетним мальчишкой установил мировой рекорд.

Фото Getty Images

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