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Происшествия

К поискам пропавшего в Японии украинца привлекли вертолеты и альпинистов

22:38 9 марта 2020 72
Алексей Борисенко
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Украинского спортсмена Алексея Борисенко, пропавшего в Японии, ищут с помощью вертолетов. Также в поисках участвуют альпинисты. Об этом в Facebook написал друг Борисенко Кирилл Кудинов.

По его словам, начала работать официальная поисковая миссия. Задействованы альпинисты, на связи украинский консул.

Он уточнил, что 9 марта на гору Фудзияму «выходило 3 группы, происходит облет 2 вертолетами». Группе удалось дойти до высоты в 3000 метров. Следов присутствия Борисенко не обнаружили. В связи с ухудшением погодных условий, новый выход на гору отложили на 1−2 дня.

«Операция идет на максимально возможном контроле, но вся задержка из-за погоды .. «, — написал Кудинов, поблагодарив консула Украины в Японии за максимальную помощь.

Напомним, Борисенко 26 февраля собрался совершить восхождение на Фудзияму. Последний раз спортсмен выходил на связь 28 февраля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Японию украинцы называют очень экстремальной страной для путешественников, причем в основном, из-за менталитета японцев.

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