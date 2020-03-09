Украина

В понедельник, 9 марта, на церемонии вручения Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко президент Владимир Зеленский сказал, что украинцы борются за свое государство и за свою культуру, потому что культура — это и есть государство.

«Уважаемые украинцы, мы воюем и сейчас за наше государство, за нашу культуру. Потому что культура — это и есть государство, потому что культура — это и есть наш народ. Слава Украине!», — сказал Зеленский.

В своем выступлении он вспомнил слова Черчилля, которому во время Второй мировой войны один из министров предложил увеличить затраты на оборону за счет уменьшения затрат на культуру, на что Черчилль ответил: «А за что мы тогда воюем?».

В этом году высшую государственную награду вручили в пяти номинациях: «Литература», «Музыкальное искусство»; «Визуальные искусства»; «Публицистика, журналистика»; «Театральное искусство». В номинации «Киноискусство» победителя не определяли.

Напомним, с конца декабря 2019 года Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко возглавляет журналист и писатель Юрий Макаров.

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