Названы лауреаты Шевченковской премии-2020

Культура и искусство

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил лауреатов премии 2020 года.



Высшей государственной награды в номинации «Литература» удостоились Марианна Кияновская с книгой стихов «Бабий Яр. Голосами» и Тарас Прохасько со сборником эссе «Да, но …».

В номинации «Публицистика, журналистика» лауреатом признана военная корреспондентка Евгения Подобная с книгой «Девушки срезают косы». Это воспоминания 25 женщин, участвовавших в русско-украинской войне в составе ВСУ и добробатах.



Известная украинская этно-хаос группа «ДахаБраха», в состав которой входят Марко Галаневич, Нина Гаренецкая, Елена Цибульская и Ирина Коваленко, с альбомом «Шлях"одержала победу в номинации «Музыкальное искусство».

В номинации «Визуальные искусства» победил художественный проект «Карусель» Александра Гляделова.



Опера-реквием «Иов» («Iyov», созданная в 2015 году) Влада Троицкого, Романа Григорива и Ильи Разумейко стала лауреатом в номинации «Театральное искусство».



Председатель комитета Юрий Макаров пояснил, что в этом году не будут вручать премию в номинации «Киноискусство». По мнению членов комитета, представленные номинанты — фильм «Какофония Донбасса» Игоря Минаева и документальный фильм «Дом «Слово» Тараса Томенко — не соответствуют по масштабу сути премии.

Напомним, в прошлом году лауреатами Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко стали в номинации «Литература» Богдан Горынь и Оксана Забужко; «Музыкальное искусство» — Владимир Шейко; «Визуальное искусство» — Василий Чебаник; «Киноискусство» — Роман Бондарчук; «Театральное искусство» — Ростислав Держипильский.

Отметим, в Киеве появилась улица имени Елены Апанович, украинского историка, писательницы, лауреата Шевченковской премии.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце декабря 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Юрия Макарова председателем Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Интервью с известным журналистом, телеведущим и писателем Юрием Макаровым читайте на сайте «ФАКТОВ».

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