Топ-жертва коронавируса: у министра культуры Франции диагностировали заражение CoViD-2019

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Министр культуры Франции Франк Ристер заразился новым коронавирусом, его тест показал положительный результат. Поэтому чиновник будет подобно президенту Португалии Марселу Ребелу ди Соузе помещен на карантин, пишет Sud Ouest.

Сообщается, что Ристер прошёл проверку после появления симптомов, в настоящее время его поместили на карантине в своём доме. Ранее министр принимал участие в Национальной ассамблее, где потом подтвердились случаи присутствия заражённых CoViD-2019. После этого он принял решение не участвовать в публичных мероприятиях.

В правительстве отметили, что «правила для министров такие же, как и для всех французов», поэтому главе Минкультуры предписывается соблюдать самоизоляцию во избежание распространения инфекции.

В понедельник, 9 марта, коронавирус стал причиной ещё четырёх смертей во Франции, в результате чего общее число погибших достигло 25 на 1412 подтверждённых случаев.

Напомним, ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом во Франции за сутки увеличилось в полтора раза. Также из-за вспышки заболевания были запрещены массовые мероприятия. Президент Эмманюэль Макрон уверен, что CoViD-2019 на территории страны будет только распространяться и вскоре вспышка перерастёт в эпидемию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус добрался до последней страны в Европе, где раньше не было инфицированных — до Кипра. В связи с этим на островном государстве ввели ограничительные меры на период вспышки заболевания. При этом закрыта половина всех пунктов пропуска между греческой и турецкой частью острова.

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