- 23:39 Названы обладатели «Спортивного Оскара-2019»
- 23:19 Топ-жертва коронавируса: у министра культуры Франции диагностировали заражение CoViD-2019
- 23:06 "Мы воюем за нашу культуру": на вручении Шевченковской премии Зеленский цитировал Черчилля
- 22:38 К поискам пропавшего в Японии украинца привлекли вертолеты и альпинистов
- 22:20 В списки на обмен включены крымские татары, но россияне против их освобождения, — Джемилев
- 22:02 Гибель ребенка в Запорожье: стали известны подробности трагедии
- 21:35 Израиль ввел обязательный 14-дневный карантин для всех иностранцев, въезжающих в страну
- 21:15 Коронавирус вмешался в судебный процесс по делу Маркива
- 20:52 8 марта на Донбассе погиб боец из Херсонской области: в сети назвали имя героя
- 20:30 Польша вводит тотальный санитарный контроль на границе с Украиной
- 20:08 Боевики обстреляли жилые дома в Верхнеторецком: в сети показали последствия
- 19:59 Где смотреть онлайн «ПСЖ» — «Боруссия» Д.: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
Топ-жертва коронавируса: у министра культуры Франции диагностировали заражение CoViD-2019
Министр культуры Франции Франк Ристер заразился новым коронавирусом, его тест показал положительный результат. Поэтому чиновник будет подобно президенту Португалии Марселу Ребелу ди Соузе помещен на карантин, пишет Sud Ouest.
Сообщается, что Ристер прошёл проверку после появления симптомов, в настоящее время его поместили на карантине в своём доме. Ранее министр принимал участие в Национальной ассамблее, где потом подтвердились случаи присутствия заражённых CoViD-2019. После этого он принял решение не участвовать в публичных мероприятиях.
В правительстве отметили, что «правила для министров такие же, как и для всех французов», поэтому главе Минкультуры предписывается соблюдать самоизоляцию во избежание распространения инфекции.
В понедельник, 9 марта, коронавирус стал причиной ещё четырёх смертей во Франции, в результате чего общее число погибших достигло 25 на 1412 подтверждённых случаев.
Напомним, ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом во Франции за сутки увеличилось в полтора раза. Также из-за вспышки заболевания были запрещены массовые мероприятия. Президент Эмманюэль Макрон уверен, что CoViD-2019 на территории страны будет только распространяться и вскоре вспышка перерастёт в эпидемию.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус добрался до последней страны в Европе, где раньше не было инфицированных — до Кипра. В связи с этим на островном государстве ввели ограничительные меры на период вспышки заболевания. При этом закрыта половина всех пунктов пропуска между греческой и турецкой частью острова.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Меган Маркл и принц Гарри в последний раз вышли в свет с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом (фото, видео)
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.