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У президента Португалии подозревают коронавирус: что происходит в остальной Европе
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза был отправлен на двухнедельный карантин из-за подозрений на коронавирус. Ранее на домашний карантин поместили одного из украинских нардепов.
РБК-Украина сообщает, что 71-летний глава Португалии не имеет признаков болезни. Карантин связан с тем, что недавно президентский дворец посетили школьники, в учебном заведении которых обнаружили случай инфицирования коронавирусом.
В резиденции врачи будут наблюдать за состоянием здоровья президента.
В соседней Испании коронавирусом заразилось уже более 600 человек, во Франции — более 900. Из-за эпидемии полностью закрыт въезд в северную Италию. Первый случай коронавируса COVID-19 зафиксировали в Молдове.
Из 27 государств Европейского союза коронавирус пока не зафиксирован только на Кипре.
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