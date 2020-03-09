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Коронавирус добрался до последней в ЕС страны, еще не охваченной эпидемией

19:13 9 марта 2020 97
медики и больной
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На Кипре, где до недавнего времени не было зафиксировано больных коронавирусом, подтвердили два случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщает CNA.

На Кипре ввели ограничительные меры на период вспышки заболевания. Была закрыта половина всех пунктов пропуска между греческой и турецкой частью острова.

Из европейских стран, не входящих в ЕС, коронавирус не выявлен в Албании и Черногории.

Напомним, в Европе наибольшее число заболевших наблюдается в Италии — 5883. Единичные случаи зафиксированы в Литве, Молдове, Сербии и Украине.

Всемирная организация здравоохранения напомнила важные правила поведения для профилактики заражения COVID-19.

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