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"Можешь боком или рачком": Maruv унизила Гарика Харламова в присутствии его жены (видео)
Украинская певица Maruv, секрет успеха которой, по версии телеведущего Остапчука, в умении «стрелять ногами», продолжает успешно выступать в РФ, несмотря на злобные прогнозы недоброжелателей.
Недавно Анну Корсун пригласили в шоу Comedy Club, где ведущие Павел Воля и Гарик Харламов позвали ее на сцену и предложили продемонстрировать именно те «сексуальные движения», которыми она якобы радует поклонников на концертах.
Певица не постеснялась и, начав с «пальчика» и покачивания бедер из стороны в сторону — «маятника», решилась обучить приемам Павла и Гарика.
При этом ее главной жертвой стал Гарик Харламов, который продемонстрировал отстутвие гибкости. Maruv заявила, что у комика «плохо расшатаны бедра».
«Конечно… Я ими делаю только одно движение, бедрами, — сажусь», — посетовал Харламов под хохот зала.
Однако украинка продолжила «растягивать» ведущих, «подключив» движение «ножкой».
«Первая стадия энцефалита», — прокомментировал свои попытки Харламов.
После чего Воля потребовал от певицы «движения наповал». Maruv тут же откликнулась на предложение и предложила исполнить его многострадальному Харламову.
«Можешь стать рачком для начала… На коленочки надо, на коленочки… бочком… Вот так», — попросила она Гарика и взглянула на присутствующую в зале жену комика актрису Кристину Асмус — но та махнула рукой, разрешив эксперимент.
«Ладно. Я прощаю тебе Янковского», — заявил в ответ тот, намекая на скандальную эротическую сцену жены и актера Ивана Янковского в ленте «Текст». После чего принял позу, попутно поинтересовавшись: «Я точно в танце?»
В итоге стоявший сзади певицы и коллеги Павел Воля пошло воскликнул: «Я не могу выбрать!»
«У тебя шведский стол», — парировал Харламов и попытался повторить движение ногой, назвав «судорогами курицы».
«У вас тяжелая работа, очень тяжелая», — резюмировал Харламов, извиняясь за свой первоначальный замысел.
Между тем, не каждому удается «уйти» от цепких объятий резидентов Comedy Club — ранее Харламов и Воля пошло унизили певиц-близняшек из группы «Queens», высмеяв запуск ими серии закрытых вечеринок «Queens party».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный ведущий Иван Ургант высмеял возможный дуэт Maruv и Льва Лещенко.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.