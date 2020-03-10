Шоу-бизнес

"Можешь боком или рачком": Maruv унизила Гарика Харламова в присутствии его жены (видео)

Украинская певица Maruv, секрет успеха которой, по версии телеведущего Остапчука, в умении «стрелять ногами», продолжает успешно выступать в РФ, несмотря на злобные прогнозы недоброжелателей.

Недавно Анну Корсун пригласили в шоу Comedy Club, где ведущие Павел Воля и Гарик Харламов позвали ее на сцену и предложили продемонстрировать именно те «сексуальные движения», которыми она якобы радует поклонников на концертах.

Певица не постеснялась и, начав с «пальчика» и покачивания бедер из стороны в сторону — «маятника», решилась обучить приемам Павла и Гарика.

При этом ее главной жертвой стал Гарик Харламов, который продемонстрировал отстутвие гибкости. Maruv заявила, что у комика «плохо расшатаны бедра».

«Конечно… Я ими делаю только одно движение, бедрами, — сажусь», — посетовал Харламов под хохот зала.

Однако украинка продолжила «растягивать» ведущих, «подключив» движение «ножкой».

«Первая стадия энцефалита», — прокомментировал свои попытки Харламов.

После чего Воля потребовал от певицы «движения наповал». Maruv тут же откликнулась на предложение и предложила исполнить его многострадальному Харламову.

«Можешь стать рачком для начала… На коленочки надо, на коленочки… бочком… Вот так», — попросила она Гарика и взглянула на присутствующую в зале жену комика актрису Кристину Асмус — но та махнула рукой, разрешив эксперимент.

«Ладно. Я прощаю тебе Янковского», — заявил в ответ тот, намекая на скандальную эротическую сцену жены и актера Ивана Янковского в ленте «Текст». После чего принял позу, попутно поинтересовавшись: «Я точно в танце?»

В итоге стоявший сзади певицы и коллеги Павел Воля пошло воскликнул: «Я не могу выбрать!»

«У тебя шведский стол», — парировал Харламов и попытался повторить движение ногой, назвав «судорогами курицы».

«У вас тяжелая работа, очень тяжелая», — резюмировал Харламов, извиняясь за свой первоначальный замысел.

Между тем, не каждому удается «уйти» от цепких объятий резидентов Comedy Club — ранее Харламов и Воля пошло унизили певиц-близняшек из группы «Queens», высмеяв запуск ими серии закрытых вечеринок «Queens party».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный ведущий Иван Ургант высмеял возможный дуэт Maruv и Льва Лещенко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter