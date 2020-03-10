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Не успел затормозить: в Киеве на Нивках BMW смял Seat, пострадал водитель
В ночь на 10 марта в Киеве на Нивках, где нередко правоохранители фиксируют ДТП, произошла авария на пересечении улиц Стеценко и Щербаковского.
В ходе инцидента столкнулись автомобили BMW X3 и Seat, при этом пострадал водитель «испанца».
Авария произошла примерно за час до полуночи, передает Информатор.
По предварительной информации, оба автомобиля двигались по улице Щербаковского в сторону площади Валерия Марченко (бывшей Интернациональной). Далее, по словам водителя BMW, Seat вылетел на полосу прямо перед ним и мужчина не успел затормозить.
В результате столкновения водитель Seat получил травмы неизвестной степени тяжести — с учетом того, что BMW вмял двери и стойку седана в салон, травмы могут быть довольно серьезными.
Помимо экипажа патрульной полиции, который занимался фиксацией произошедшего, на месте работали две бригады медиков.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...