Происшествия

Не успел затормозить: в Киеве на Нивках BMW смял Seat, пострадал водитель

В ночь на 10 марта в Киеве на Нивках, где нередко правоохранители фиксируют ДТП, произошла авария на пересечении улиц Стеценко и Щербаковского.

В ходе инцидента столкнулись автомобили BMW X3 и Seat, при этом пострадал водитель «испанца».

Авария произошла примерно за час до полуночи, передает Информатор.

По предварительной информации, оба автомобиля двигались по улице Щербаковского в сторону площади Валерия Марченко (бывшей Интернациональной). Далее, по словам водителя BMW, Seat вылетел на полосу прямо перед ним и мужчина не успел затормозить.

В результате столкновения водитель Seat получил травмы неизвестной степени тяжести — с учетом того, что BMW вмял двери и стойку седана в салон, травмы могут быть довольно серьезными.

Помимо экипажа патрульной полиции, который занимался фиксацией произошедшего, на месте работали две бригады медиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали страшном ДТП в Житомирской области, в котором погибли четыре человека.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter