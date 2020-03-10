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"Надеюсь, вы не против": школьник извинился перед принцем Гарри за публичный "поцелуй" Меган Маркл (видео)

Меган Маркл вернулась в Британию после перерыва почти в два месяца и совершила несколько публичных выходов, посетив различные мероприятия.

В том числе жена принца Гарри побывала в школе в Дагенеме, и на встрече в учебном заведении произошел курьезный эпизод, облетевший не только все британские, но и многие мировые СМИ.

Об этом пишет «Телепрограмма.про» со ссылкой на Daily Mail.

Так, Меган Маркл, выступая за трибуной, пригласила на сцену одного из школьников — 16-летнего Экер Оккойе. Тот был настолько впечатлен, что на сцену его позвала сама герцогиня Сассекская, что немного не сдержал эмоции и позволил себя обнять Меган Маркл.

Это произвело сильное впечатление на присутствующих в зале — те взорвались бурными аплодисментами, после чего школьник сделал комплимент Маркл, назвав её «очень красивой».

Примечательно, что многие ошибочно трактовали этот эпизод. С некоторых ракурсов зрителям показалось, что Меган и Экер не просто обнялись, но и даже поцеловались, что является грубейшим нарушением этикета герцогини. В итоге новости о «поцелуе» Маркл со школьником облетела многие СМИ, хоть по факту никакого поцелуя не было.

И тем не менее школьнику всё равно пришлось принести официальные извинения супругу Меган Маркл, принцу Гарри. Он написал ему письмо, в котором принес извинения за слишком бурную реакцию на встречу с Меган Маркл, а именно на нарушающие протокол объятия.

«Надеюсь, вы не против, что я обнял вашу жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она прибыла в мою школу. Было приятно услышать ее речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет»,— публикует выдержку из открытого письма школьника издание.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом скандале, связанном с Меган Маркл: герцогиня невежливо оттолкнула принца Гарри, чтобы пройти вперед.

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