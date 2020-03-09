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Меган Маркл и принц Гарри в последний раз вышли в свет с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом (фото)

Во второй понедельник марта в Великобритании и ее бывших доминионах, колониях и протекторатах отмечается День Содружества наций. По традиции в Вестминстерском аббатстве в честь этого события проходит торжественная церковная служба, которую посещают члены королевской семьи. В этом году главу Содружества, британскую королеву Елизавету II сопровождали ее старший сын и наследник принц Чарльз с женой Камиллой, а также внуки — принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и принц Гарри с Меган Маркл. Этот выход стал финальным для герцога и герцогини Сассекских, которые 31 марта полностью сложат с себя королевские полномочия и будут постоянно жить в Канаде. Время от времени они намереваются приезжать в Великобританию — но уже не в статусе высокопоставленных королевских персон.

Меган была в зеленом платье необычного асимметричного покроя от Emilia Wickstead и шляпке в тон.

Кейт Миддлтон, как и в прошлом году, выбрала красный цвет. В этом же элегантном пальто от Catherine Walker она появлялась на публике на Рождество 2018 года.

Камилла надела темно-синее шелковое платье-пальто Bruce Oldfield, а сама королева приехала в голубом кашемировом пальто Stewart Parvin.

В этом году ни Сассексы, ни Кембриджи не приняли участие в традиционной королевской процессии. Они сразу же прошли на полагающиеся им места — в отличие от Камиллы и Чарльза, которые дождались у входа королеву Елизавету II, а затем проследовали за ней через все помещение церкви.

Таким образом Меган и Гарри, которые сидели во втором ряду, практически не пересекались с Уильямом и Кейт, сидевшими в первом — за исключением краткого и сухого приветствия. Как известно, давно ходят слухи о разладе между этими двумя парами. Решение дворца, как пишет издание Daily Express, позволило бывшей «великолепной четверке» избежать неловкой ситуации — ведь пресса тщательно отслеживала бы их поведение при личной встрече, стараясь подметить все нюансы.

В прошлом году Гарри и беременная первенцем Меган стояли в ожидании королевы улыбаясь и переговариваясь со стоявшими рядом Уильямом и Кейт. На этот раз их, похоже, избавили от необходимости поддерживать светский разговор. Причем решение о том, что в процессии не будут принимать участие герцог и герцогиня Кембриджские было принято практически в последнюю минуту — чтобы не создавалось впечатления, будто бы Гарри и Меган исключили из семьи.

К слову, в Вестминстерском аббатстве вообще отсутствовал средний сын королевы принц Эндрю, замыкавший процессию в прошлом году. Он также вынужден был ранее сложить с себя королевские полномочия, так как оказался втянут в скандал вокруг американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

Прошлогодняя королевская процессия в День Содружества наций

Последняя неделя выдалась для Гарри и Меган весьма насыщенной. 5 марта супруги, оставившие своего десятимесячного сына Арчи с няней в Канаде, посетили ежегодную церемонию вручения наград Endeavour Fund Awards.

6 марта Меган опубликовала фото, сделанные во время ее визита в Национальный театр, патроном которого она является. Это, кстати, крайне расстроило герцогиню Корнуольскую Камиллу, выступавшую в этот же день с речью о домашнем насилии на фестивале «Женщины мира» в Лондоне. Дворец постарался организовать все так, чтобы на эту дату не было назначено никаких других королевских мероприятий, что позволило бы прессе сосредоточить внимание на Камилле. Однако Меган отвлекла журналистов на себя, полностью затмив родственницу. Ранее Маркл постаралась таким же образом обставить Кейт Миддлтон, опубликовав очередную серию своих фотографий в день, когда жена принца Уильяма совершала визит в Бирмингем. «Уау, какое неподходящее время, снова. Как только кто-то из высокопоставленных членов королевской семьи объявляет о начале важной инициативы, аккаунт Sussex Royal в Instagram в тот же момент выдает несколько фотографий для своего пиара», — написал тогда у себя в Twitter корреспондент издания Daily Express Ричард Палмер.

Меган в театре

7 марта Меган и Гарри, оба облаченные в ярко-красное, прибыли в Альберт-холл на ежегодный музыкальный фестиваль The Mountbatten Festival of Music, в котором участвуют военные оркестры Королевской морской пехоты. Для вечернего выхода Меган выбрала роскошное платье Safiyaa. А Гарри в последний раз надел свою парадную форму генерал-капитана морской пехоты. С 1 апреля принц лишится почетных воинских званий в армии Великобритании. Звание генерал-капитана морской пехоты перейдет к его тете — принцессе Анне, первой женщине на этом посту.

8 марта Меган опубликовала фото, сделанные во время ее приуроченного к Международному женскому дню в одну из лондонских школ. Герцогиня Сассекская выступила с речью, в которой призвала юношей ценить женщин, которые их окружают. Она также обнялась с произнесшим речь 16-летним старостой Акерой Окойе. Позже школьник написал письмо Гарри с извинениями, объяснив, что обнял его жену от переизбытка эмоций.

В воскресенье 8 марта Гарри и Меган также сопровождали королеву Елизавету на церковную службу в Виндзоре. Полагают, таким образом Ее Величество дает понять, что внук и его жена все еще остаются членами семьи, несмотря на их решение начать независимую жизнь.

Гарри и Меган на пути в церковь в Виндзоре

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