- 10:10 Нужно есть больше фруктов и овощей: врач рассказал, как избежать запоров в зрелом возрасте
- 10:04 В Киеве ограничат движение на проспекте Бандеры и Южном мосту
- 09:58 5 киевлянок, изменивших мир
- 09:48 Жесткий карантин из-за коронавируса вводят еще в одной области Украины
- 09:39 Где в Киеве бесплатно обследовать легкие: в марте работает передвижной флюорограф
- 09:38 Путин заболел? В сети нашли видео странного поведения президента РФ
- 09:30 «Понимаю, что со мной произошло»: мать Криштиану Роналду впервые рассказала о перенесенном инсульте
- 09:25 В Италии из кранов в жилых домах потекло вино вместо воды
- 09:18 Украина — самая свободная среди постсоветских стран, не входящих в ЕС: что это значит
- 09:00 Меган Маркл оттолкнула принца Гарри, чтобы пройти вперед — момент попал на видео
- 08:58 В "Слуге народа" заявили, что судьбу Рябошапки решил его демарш в Раде: сеть не поверила
- 08:30 Боевики "ДНР" вывесили флаг России на КПВВ "Горловка": сеть в гневе
Меган Маркл оттолкнула принца Гарри, чтобы пройти вперед — момент попал на видео
Пользователи соцсетей раскритиковали Меган Маркл, которая накануне вместе с принцем Гарри посетила в Лондоне церемонию вручения наград Endeavour Fund Awards. Как сообщает издание Daily Express, недовольство фанатов королевской семьи вызвало видео, на котором Меган и Гарри беседуют с гостями. В один из моментов Меган, вклиниваясь между мужем и разговаривающей с ним женщиной, кладет Гарри руку на плечо и фактически отталкивает его в сторону. Принц при этом посторонился, поспешно пропуская супругу вперед.
Автор видео, королевской корреспондент Ребекка Инглиш подписала ролик: «Знакомое проявление привязанности Меган и Гарри на публике сегодня вечером».
Однако не все согласны с такой формулировкой. «Это вовсе не проявление привязанности на публике. Это Меган прерывает разговор, оттягивая Гарри назад, чтобы она могла пройти перед ним… Мне все равно, это их брак… Но видео — вполне определенно. Не вводите в заблуждение и не пытайтесь подсластить пилюлю», — написал один из пользователей.
«Я просто глазам своим не могу поверить. Как грубо!», «Она всегда проталкивается вперед», «Я первая! Я первая!» — писали в комментариях.
«Смотрите, как Меган управляет Гарри… Рука на спине означает: „Убирайся с моего пути. Дай сконцентрировать внимание на мне“. И хорошо натренированный Гарри делает то, что ему говорят», — иронически написала в Twitter британская журналистка и телезвезда Кэти Хопкинс.
Эксперт по языку жестов Джуди Джеймс заявила изданию Daily Mail, что в этот вечер перед зрителями предстала другая версия Меган — более соответствующая шоу-бизнесу, с ярким макияжем, облегающим платьем и сверкающей улыбкой. Гарри выглядел счастливым и гордым женой. И они всеми силами старались посылать публике сигналы о том, что они по-прежнему влюблены друг в друга, довольны ситуацией и находятся в полном согласии.
Some familiar Harry and Meghan PDAs tonight! pic.twitter.com/YD50fokHV0— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 5, 2020
Читайте также: «Ты всегда можешь вернуться»: королева Елизавета провела четырехчасовые переговоры с принцем Гарри.
Читайте также: Принц Уильям удивил публику своим талантом жонглера, а Кейт Миддлтон проявила себя в спорте.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!