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Попали под нож: Анджелина Джоли рассказала об операциях, которые недавно перенесли ее дочери

Раздавленная поведением бывшего мужа Брэда Питта, голливудская звезда Анджелина Джоли решались рассказать о трудностях, с которыми столкнулась она и ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло в последние месяцы.

Свое признание 44-летняя актриса разместила в откровенной колонке для издания Time, пишет КП.

При этом Джоли уточнила, что прежде чем обнародовать информацию, посоветовалась с детьми, так как уважает их личную жизнь.

По словам Джоли, около двух месяцев она провела возле кровати Захары. Но только она вздохнула, как под нож хирурга попала младшая Шайло.

Знаменитость подчеркнула, что сестры настолько трепетно заботились друг о друге, что, порой, у нее перехватывало дыхание от этого.

«Я видела, как мои девочки так легко друг другу уступали и ставили не себя на первое место. Я чувствовала радость от того, что они любят друг друга. Они понимают, что бороться с проблемами со здоровьем и бороться за выживание и выздоровление — это то, чем можно гордиться», — подчеркнула Энджи.

Она особо отметила, что младшая дочь выбирала медсестер для сестры. Также звезда добавила, что наблюдала все время за страхами наследниц.

«Мы все знаем, что в жизни бывают моменты, когда никто не может нам помочь, и все, что мы можем сделать, — это закрыть глаза и дышать. И как только у нас получается сделать следующий шаг или вдох через боль, мы успокаиваемся. И продолжаем жить дальше», — сообщила актриса.

Голливудская звезда заверила, что все испытания только укрепили их семью. «Я увидела то, как младшие следили за тем, что делают медсестры, ассистировали им, а потом сами делали процедуры самостоятельно», — поведала артистка.

Как известно, Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних Вивьен и Нокса. Первые трое являются ее приемными детьми, а Шайло, Вивьен и Нокса она родила от актера Брэда Питта. Джоли и Питт были вместе шесть лет. Актеры повстречались на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В 2006 году у них родилась дочь Шайло, а в 2014-м они поженились во Франции. Брак знаменитостей продлился всего два года. В 2016-м Энджи подала на развод. Суд развел их 12 апреля 2019 года. Шестеро отпрысков живут вместе с матерью.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь Анджелины и Бреда Шайло Джоли-Питт готовится к окончательной смене пола — возможно, именно этим были вызваны ее посещения хирурга.

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