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"Слабачок!" Лиза Галкина "оскорбила" папу Максима (видео)
При всех своих многочисленных талантах, шестилетняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой растет настойчивой и целеустремленной девочкой, которая любит добиться своего и в жизни.
Такой вывод можно сделать из ролика, который появился в понедельник в фан-аккаунте Лизы.
На нем запечатлен процесс игры юмориста с девочкой. В кадре ребенок требует от папы дать сыграть еще одну партию — с тем, чтобы она могла отыграться и «восстановить счет».
В качестве весомых аргументов Лиза использует не только просьбы, но и яркие эпитеты, ярко характеризующие игровые навыки главы семьи.
«Играем снова! Игрок! Слабачок», — высказывается Лиза и стучит кулачком по столу.
К чести Галкина, он отнесся к «оскорблениям» философски, отметив, что дочь очень любит его «угнетать». Отрицать этот факт Лиза не стала, а просто посмеялась над забавным словом.
Рассмешил эпизод из жизни девочки и подписчиков аккаунта. Люди подметили, что после такой просьбы не поиграть с Лизой просто невозможно. «С кого-то же нужно начинать угнетать», «Угнетай его полностью», «Ну Лизок умничка! Острая на язык», — поделились они своим мнением по поводу увиденного.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что несмотря на возможные противоречия, в доме Галкина и Пугачевой царит атмосфера любви и обожания, где все радостно встречают и провожают друг друга.
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