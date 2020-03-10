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"Слабачок!" Лиза Галкина "оскорбила" папу Максима (видео)

6:55 10 марта 2020 94
Лиза Галкина
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

При всех своих многочисленных талантах, шестилетняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой растет настойчивой и целеустремленной девочкой, которая любит добиться своего и в жизни.

Такой вывод можно сделать из ролика, который появился в понедельник в фан-аккаунте Лизы.

На нем запечатлен процесс игры юмориста с девочкой. В кадре ребенок требует от папы дать сыграть еще одну партию — с тем, чтобы она могла отыграться и «восстановить счет».

В качестве весомых аргументов Лиза использует не только просьбы, но и яркие эпитеты, ярко характеризующие игровые навыки главы семьи.

«Играем снова! Игрок! Слабачок», — высказывается Лиза и стучит кулачком по столу.

К чести Галкина, он отнесся к «оскорблениям» философски, отметив, что дочь очень любит его «угнетать». Отрицать этот факт Лиза не стала, а просто посмеялась над забавным словом.

Рассмешил эпизод из жизни девочки и подписчиков аккаунта. Люди подметили, что после такой просьбы не поиграть с Лизой просто невозможно. «С кого-то же нужно начинать угнетать», «Угнетай его полностью», «Ну Лизок умничка! Острая на язык», — поделились они своим мнением по поводу увиденного.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несмотря на возможные противоречия, в доме Галкина и Пугачевой царит атмосфера любви и обожания, где все радостно встречают и провожают друг друга.

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