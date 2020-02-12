Шоу-бизнес

"Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)

Возвратившийся с гастролей «на краю света» российский юморист Максим Галкин решил показать, как его дома радостно встречают жена Алла Пугачева и дети — шестилетние двойняшки Гарри и Лиза.

Ролик он традиционно выложил в своем аккаунте в социальной сети.

По словам телеведущего, он только-только подъехал к дому после съемок, как сразу же увидел в окне их просторного особняка 70-летнюю супругу. Рядом со звездной мамой, подыгрывая Примадонне, маршировали на месте малыши, пребывая в ожидании, когда их папа зайдет в дом.

«Какая бригада меня встречает! Серьезное дело», — слышится за кадром смех телеведущего.

Одним из первых видеоролик с участием Примадонны отечественной эстрады оценил близкий друг семьи 60-летний Игорь Николаев. «Во-первых, люблю! Во-вторых, соскучился!» — отметил композитор, который тесно общается с Аллой Борисовной и стал кумом Максима Галкина.

«Роскошная бригада, Макс!!» — вторит музыканту абхазская оперная дива Хибла Герзмава.

Не отстают от знаменитостей и фолловеры Максима: «Здорово, когда дома ждут», «Семья с Большой буквы», «Это и есть СЧАСТЬЕ!».

Также поклонники отмечают, что Гарик сильно подрос.

«Скоро выше вас, Максим, будет», — пишет поклонница.

Ранее «ФАКТЫ» писали об инциденте, который произошел на днях с Примадонной, которая вместе с дизайнером Игорем Гуляевым посетила премьерный показ фильма Жоры Крыжовникова «Лед-2». Показ был омрачен тем, что в середине сеанса оборудование зафиксировало задымление и зрителей срочно эвакуировали. К счастью, обошлось без жертв.

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