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Происшествия

Поезд Львов – Москва забросали камнями: видео опасного происшествия попало в сеть

7:34 10 марта 2020 453
камень в вагоне
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 8 марта, на железной дороге произошло очередное ЧП — поезд сообщением Львов-Москва вандалы забросали камнями. Ранее неизвестный брошенным камнем в окно электрички Львов — Лавочное травмировал пассажира.

В пассажирском поезде булыжник тоже попал в окно пассажирского вагона. Разбитое стекло разлетелось по полу и полкам.

К счастью, как сообщает «Варта 1», в этот раз из пассажиров поезда никто не пострадал.

Напомним, это не первый подобный случай в Украине. Всего за 2019 год подобным образом были разбиты 47 окон в вагонах поездов. Компания понесла ущерб на общую сумму 700 тысяч гривен.

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