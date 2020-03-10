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Мир

США начали вывод войск из Афганистана: что об этом известно

9:02 10 марта 2020 72
военные
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того, как США и исламистское движение «Талибан» заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане, Пентагон начал выводить свои войска из этой страны.

Новость сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя американских войск в Афганистане.

США намерены сократить численность своих войск в Афганистане с 13 тысяч до 8,6 тысяч человек в ближайшие четыре с половиной месяца.

Полный вывод американских войск из страны должен завершиться в течение 14 месяцев.

Напомним, войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад после нападений 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.

29 февраля США подписали с движением «Талибан» мирное соглашение, которое подразумевает вывод всех американских войск из Афганистана. «Талибан» в свою очередь обязался не укрывать представителей других террористических группировок и полноценные переговоры с правительством Афганистана. Подписанию соглашения предшествовала встреча президента США Дональда Трампа с руководством группировки «Талибан».

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