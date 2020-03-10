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США начали вывод войск из Афганистана: что об этом известно
После того, как США и исламистское движение «Талибан» заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане, Пентагон начал выводить свои войска из этой страны.
Новость сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя американских войск в Афганистане.
США намерены сократить численность своих войск в Афганистане с 13 тысяч до 8,6 тысяч человек в ближайшие четыре с половиной месяца.
Полный вывод американских войск из страны должен завершиться в течение 14 месяцев.
Напомним, войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад после нападений 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.
29 февраля США подписали с движением «Талибан» мирное соглашение, которое подразумевает вывод всех американских войск из Афганистана. «Талибан» в свою очередь обязался не укрывать представителей других террористических группировок и полноценные переговоры с правительством Афганистана. Подписанию соглашения предшествовала встреча президента США Дональда Трампа с руководством группировки «Талибан».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.