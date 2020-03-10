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Стиль жизни

Собачьи соски или клювы фламинго: сестры решили сделать модный маникюр, но получили не то, что хотели (фото)

10:07 10 марта 2020 132
Оригинальный дизайн
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

25-летняя жительница городка Уолден в штате Нью-Йорк Серина Кармен увидела в интернете фотографию красивого модного маникюра с эффектом омбре. И они с сестрой-двойняшкой Шейенн решили сделать себе такой же — в розово-черных тонах. Мастера местного салона пообещали сделать все в точности — но за дополнительную плату. Маникюр, занявший около часа, обошелся каждой из девушек в 46 долларов. Однако результат их потряс. Фото покрашенных ногтей Серина выложила в соцсетях, вызвав бурную реакцию пользователей. Вместо изысканной постепенной смены оттенков, ногти были двухцветными и напоминали работу любителя, а не профессионала.

Кто-то написал, что это напоминает ему собачьи соски. А Шейенн считает, что их ногти теперь похожи на клювы фламинго.

Сестры говорят, что заплатили за маникюр, как и было оговорено, так как по доброте душевной не хотели расстраивать маникюрш и говорить, что дизайн им не понравился. К тому же приближалось время закрытия салона, и мастера чересчур торопились, что, возможно, также повлияло на качество.

Американки планируют перекрасить ногти в другом салоне — и надеются, что там работают лучше.

Оригинал

Ранее «ФАКТЫ» писали о новых трендах в маникюре: идеях модного дизайна, цветах сезона.

Читайте также: Новые тренды в маникюре: весенние цвета и дизайны.

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