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«Считаю это большим грехом»: дочь Заворотнюк разоткровенничалась с поклонниками матери
Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк-Стрюкова, которая ранее поблагодарила всех за поддержку, вступила в переписку с поклонниками матери и рассказала много интересного.
Так, по словам девушки, они с родственниками регулярно ездят на могилу святой Матроны, и она им очень помогает.
Анна также призвала не верить сплетникам. «Им воздастся», — уверена дочь актрисы.
Девушка отметила, что переписка с поклонниками матери ей очень помогает. «Теперь я буду стараться больше выходить с вами на связь, не было сил прервать молчание», — объяснила она.
А вот на шоу родственники звезды «Моей прекрасной» няни не пойдут и интервью давать не будут. «Мы никогда не будем раздувать шоу из нашей трагедии. Считаю это большим грехом», — подчеркнула Анна.
Напомним, что поклонники Заворотнюк обвиняют ее родственников в молчании. Ведь отсутствие информации порождает слухи, среди которых есть и очень страшные.
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