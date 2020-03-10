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Праздники не удались: Леся Никитюк угодила на больничную койку (фото)
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее показала пышную грудь, угодила на больничную койку.
«Моя кроватка. #Тінадобрийвечір», — подписала она фото, сделанное в больнице. Опубликовала снимок звезда в сториз, что произошло — не уточнила.
Видно, что оказалась Леся на больничной койке после 8 Марта. После этого она еще похвасталась собачкой, но в кадре сама не появлялась.
Напомним, что недавно Леся отдыхала в Египте. Оттуда она возвращалась в маске и прошла контроль в аэропорту. По ее слова, температура у всех пассажиров была в пределах нормы.
Кстати, год назад Никитюк также была на больничной койке, март, похоже, тяжелый месяц для телеведущей.
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