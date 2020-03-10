Где смотреть онлайн «Вольфсбург» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 12 марта, на стадионе «Вольфсбург Арена», способном вместить 26 тысяч зрителей, пройдет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между местным «Вольфсбургом» и донецким «Шахтером».

В минувший уик-энд команды провели очередные матчи в национальных чемпионатах. «Волки» на своем поле сыграли в нулевую ничью с входящим в тройку лидеров «Лейпцигом» (подопечным Оливера Гласнера удалось продлить свою серию без поражений во всех турнирах до восьми матчей) и с 36 очками занимают седьмую строчку в таблице, отставая от идущего шестым «Шальке» на один балл, а от менхенгладбахской «Боруссии» — на десять.

«Горняки» в заключительном туре первого этапа украинской премьер-лиге в сверхрезультативном поединке против «Колоса» склонили чашу весов в свою пользу (4:3). Команда Луиша Каштру уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайших преследователей из киевского «Динамо» на 14 очков, а нападающий донецкой команды Жуниор Мораес с 18 забитыми мячами располагается на вершине бомбардирской гонки.

В прямой трансляции украинские болельщики смогут следить за поединком, начиная с 22:00, на телеканале «Футбол 1». А чуть более чем за час до начала игры, в 20:50, а также после ее завершения в эфир выйдет программа «Путь в Гданьск», в которой эксперты обсудят шансы «горняков» в противостоянии и лучшие моменты игры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры отдают преимущество «Вольфсбургу» в первом матче 1/8 финала против «Шахтера».

Фото ФК «Шахтер»

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