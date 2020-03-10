Происшествия

К 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен одессит, который 7 июля прошлого года в Суворовском районе Одессы совершил налет на фирму по быстрому кредитованию и взял в заложницы двух сотрудниц.

Как стало известно «ФАКТАМ», мужчина, 1994 года рождения, летом прошлого года пришел в кредитное учреждение и, угрожая сотрудницам ножом, потребовал отдать ему всю наличность. Узнав, что в кассе всего три тысячи гривен, злоумышленник велел вызвать правоохранителей. После этого он потребовал миллион долларов и вертолет.

Переговоры со злоумышленником велись более двух часов. В суде он утверждал, что не планировал убивать женщин, позволял им ходить в туалет, воспользоваться «мобильником», взять воду и корвалол, переданные с улицы, и… предлагал заложницам вступить с ним в половую связь.

Во время полицейской спецоперации «Гром» налетчика задержали.

Как выяснилось, после освобождения одна из захваченных в плен сотрудниц была доставлена в психиатрическую больницу, где полторы недели проходила курс лечения. Затем она уволилась с работы.

Мужчина полностью раскаялся. По его словам, прошлым летом он оказался в сложном материальном положении — ему не выплатили обещанные деньги за работу на стройке, где он трудился неофициально, в результате он потерял арендованное жилье и автомобиль. Из-за этих неприятностей, как утверждает осужденный, ему и «сорвало крышу».





Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе вооруженный подсудимый 28 февраля взял в заложники судей. Мужчину обвиняли в убийстве. Теперь его делом занялось ГБР.

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