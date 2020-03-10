Мир

Четверо охранников дрезденского музея «Зеленый свод» подозреваются в причастности к краже на общую сумму около миллиарда евро, совершенную здесь 25 ноября прошлого года. Как сообщает издание The Guardian, все они находятся под следствием.

Полиция пришла к выводу, что у воров, которые обесточили музей путем поджога электрощита, были сообщники среди сотрудников сокровищницы. Двое охранников, дежуривших утром в день ограбления, «не отреагировали адекватно» на факт проникновение в помещения посторонних и не сделали ничего, чтобы противостоять преступникам. Вместо того, чтобы немедленно нажать «тревожную кнопку», как положено по инструкции, они позвонили в полицию по телефону. Таким образом было упущено драгоценное время, что дало возможность злоумышленникам благополучно скрыться.

Третий охранник, как полагают, передал посторонним информацию о мерах безопасности в музее, а также план расположения комнат на этажах. А четвертому вменяют в вину то, что он вывел из строя систему сигнализации. Это позволило ворам без помех разбить витрины с драгоценностями.

Охранники пока что пользуются своим правом хранить молчание, хотя изначально заявляли, что готовы сотрудничать со следствием.

В общей сложности в краже были задействованы семь человек. Ранее представители администрации музея говорили, что мысль о том, что ворам помогали сотрудники учреждения, «это самое худшее из всего, что можно представить». Они также призывали преступников не ломать украденные вещи — три гарнитура уникальных драгоценностей, сделанных в XVIII веке по заказу правителя Саксонии Августа Сильного. Эксперты, однако, опасаются, что ювелирные изделия все же могли быть разобраны на отдельные драгоценные камни и переплавлены, поскольку они слишком узнаваемы для того, чтобы продать их на открытом рынке. Тем не менее в январе этого года украденные из сокровищницы знаменитый «Саксонский белый» бриллиант и звезда польского Ордена Белого Орла (из пяти больших и 220 мелких бриллиантов, 92 рубинов, золота и серебра) ненадолго всплыли в даркнете — скрытой анонимной сети. Их предлагали купить некой израильской охранной фирме за сумму свыше 10 миллионов долларов. Однако выйти на след продавцов не удалось.

«Зеленый свод» — знаменитая коллекция драгоценностей, бывшая княжеская сокровищница Веттинов, охватывающая период от Ренессанса до классицизма. Название самой богатой коллекции драгоценностей в Европе происходит от некогда окрашенных в зеленый цвет, а сейчас закрытых зеркалами колонн зала драгоценностей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Чили в аэропорту похитили 15 миллионов долларов наличными.

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