Доллар и евро стремительно дорожают: как мировой кризис ударит по Украине

Деньги

«Нас ждут инфляция, рост безработицы, сокращение социальных расходов»

Напомним, что причиной обвала нефтяных цен, помимо сокращения потребления нефти из-за эпидемии коронавируса, стал конфликт между крупнейшими участниками нефтяного картеля ОПЕК+, — Саудовской Аравией и Россией. В пятницу, 6 марта, представитель России на переговорах в Вене отказался не только от предложенного Саудовской Аравией плана по сокращению добычи нефти, но также от продления предыдущего соглашения, позволявшего регулировать мировые цены на нефть с 2016 года. В ответ представители Саудовской Аравии заявили о намерении увеличить собственную добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки и существенно снизить цены на черное золото. В результате утром 9 марта стоимость нефти марки Brent на мировых биржах упала до 31 доллара за баррель, притом что в конце февраля она составляла около 50 долларов за баррель. Эксперты агентства Bloomberg назвали случившееся самым стремительным падением стоимости нефти после 1991 года, когда продолжалась война в Персидском заливе.

Вслед за этим 9 марта все ведущие мировые биржи показали худшие результаты со времен глобального кризиса 2008 года. Например, на Нью-Йоркской бирже торги в понедельник открылись падением котировок более чем на 7%. Это произошло после обвала цен на нефть и резкого падения котировок на биржах в Европе и Азии. Согласно правилам торгов, их приостанавливали на 15 минут. Но, несмотря на паузу, до конца сессии падение индекса Dow Jones составило почти 8%. Котировки на бирже в Токио упали на 5%, в Сиднее — более чем на 7%. Европейские биржи потеряли от 5,5% до почти 8%. Особенно страдают котировки акций сырьевых компаний.

«Коронавирус уже привел к замедлению темпов роста мировой экономики и падению цен на акции и товары на мировых рынках, — рассказал «ФАКТАМ» независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский. — Есть угроза, что иностранные инвесторы начнут распродавать украинские активы и выводить средства из Украины. Это приведет к падению курса гривни, и, соответственно, возникнут трудности с обслуживанием государственного долга.

Сейчас на мировых рынках снижаются цены на основные товары украинского экспорта — продукцию металлургии и аграрного сектора. Это может привести к убыткам отечественных предприятий, сокращению экспортной выручки и поступлений в госбюджет. С другой стороны, произошло значительное падение стоимости нефти, а значит, цены на топливо и газ в Украине могут уменьшиться.

В случае существенного падения гривни в первую очередь вырастут цены на импортные товары. За ними будут постепенно подниматься цены на товары украинского производства. В результате развитие экономического кризиса негативно скажется на благосостоянии украинцев. Нас ждут инфляция, рост безработицы, сокращение социальных расходов", — считает Хмелевский.

Наличный курс евро вырос более чем на гривню

На события в мире уже отреагировал и украинский финансовый ранок. За три выходных дня, с 6 марта, стоимость американской валюты выросла на 18 копеек, а европейской — сразу на 53 копейки. Во вторник, 10 марта, НБУ установил курсы на уровне 24,92 грн за доллар и 28,23 грн за евро. На наличном рынке стоимость основных валют также резко подскочила на 50−70 копеек копеек. Причем средний курс продажи банками евро вырос более чем на гривню. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,81 грн, купить — по 25,48 грн; евро — сдать по 27,90 грн, купить — по 28,83 грн.

Стоит отметить, что Национальный банк Украины в последнее время явно старается удержать курс гривни, с помощью валютных интервенций. В частности, со 2 по 6 марта НБУ продал на межбанковском валютном рынке на 157,2 млн долларов больше, чем купил. Согласно сообщению пресс-службы НБУ, за этот период регулятор приобрел 150 млн долларов, а продал 307,2 млн, тогда как неделей ранее НБУ только покупал валюту (81 млн долларов). В целом НБУ с начала 2020 года купил 1 млрд 232 млн долларов, а продал 602,2 млн, то есть резервы выросли на 629,8 млн.

Во вторник, 10 марта, Нацбанк снова вышел на межбанковский рынок с валютными интервенциями. За первые 30 минут торгов регулятор продал 150 млн долларов. Правда, как отмечают биржевые эксперты, курс гривни почти не отреагировал на такой выброс валюты и остался в диапазоне 25,27—25,31 грн за доллар.

Кстати, действия украинского правительства подтверждают опасения экспертов относительно стремительного оттока инвестиций из нашей экономики. В частности, инвесторы начали активно распродавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), стремясь вернуть вложенные ранее деньги. В связи с этим Минфин уже отменил размещение новых облигаций госсзайма, которое было запланировано на 10 марта.

«Министерство финансов Украины в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ проводиться не будут», — говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

В Минфине отметили, что дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком, но с учетом конъюнктуры рынка. То есть будут ли проведены следующие запланированные аукционы по продаже государственных ценных бумаг, пока не ясно.

Что же касается возможного снижения цен на горючее, то тут все не столь однозначно. По словам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, удешевления горючего, полностью пропорционального падению цен на нефть, ожидать не стоит. Ведь нефть — лишь одна из составляющих в розничной стоимости нефтепродуктов, на которую приходится 30−40% цены. Соответственно, в условиях падения стоимости нефти на 30% снижение цен на нефтепродукты должно составить 10−15%. Однако главный фактор — это то, что нефть и нефтепродукты закупаются за валюту. А значит, изменение цены горючего на украинских заправках будет напрямую зависеть от курса национальной валюты к доллару и евро.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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