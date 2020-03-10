Украина

Суд по делу МН17: свидетели опасаются за свою жизнь

Публичное рассмотрение уголовного дела по расследованию катастрофы рейса МН17, сбитого россиянами над Донбассом, которое началось 9 марта 2020 года, может пройти без выступления свидетелей. Отметим, ни один из четырех обвиняемых (Дубинский, Стрелков, Пулатов и Харченко) не прибыли в суд, дело рассматривается без них.

Вместе с тем, значительная часть свидетелей в судебном процессе по делу о крушении MH17 подвергаются серьезному риску, поэтому их нужно оберегать и защищать. Об этом 10 марта заявил один из судей по этому делу в ходе заседания.

Свидетели по делу о крушении MH17 рассказали следствию, что хотели бы сохранить анонимность из страха за свою безопасность. Некоторые из них проживают на оккупированной территории Донбасса и боятся преследования со стороны вооруженных боевиков.

Свидетель, проживающий на подконтрольной украинскому правительству территории, сказал, что боится огласки из страха быть задержанным российскими спецслужбами.

Судья напомнил, что россияне делали все возможное, чтобы воспрепятствовать расследованию, в частности, они с территории РФ взламывали электронные системы, которыми пользовались нидерландские расследователи дела о крушении самолета.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс сообщил, что часть родственников погибших в авиакатастрофе будут требовать финансовой компенсации.

Прокурор Вард Фердинандюсс на суде отметил, что боевиков, причастных к сбиванию Boeing 777, будут судить по уголовному праву, так как они не представляют армию ни одного из государств, а значит, и не подпадают под конвенции, регулирующие правила и обычаи войны.

Между тем, адвокат одного из обвиняемых по делу, Олега Пулатова, Сабине тен Дуссхате в суде заявила, что ее подзащитный не считает себя виновным.

Напомним, 17 июля 2014 года над Донбассом был сбит Boeing 777 Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс «Амстердам — Куала-Лумпур». Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.

Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые причастны к транспортировке и боевому применению БУКа, сбившего МН17. Трое из них россияне — бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый — украинец Леонид Харченко.

В суде признали, что выпустившие ракету из БУКа, считали, что стреляют по украинскому военному самолету. Однако ошибка цели не имеет значения для совершенного преступления.

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