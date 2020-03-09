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Очевидно, что обвиняемые ошиблись с выбором цели, но это не уменьшает их вину, — прокурор по делу МН-17
Пророссийские боевики, сбившие летом 2014 года над Донбассом рейс MH17 Malaysian Airlines, считали, что стреляют по украинскому военному самолету. Однако ошибка цели не имеет значения для совершенного преступления. Об этом в Гааге, где начался публичный процесс по делу МН 17, заявил нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе.
Напомним, из-за того, что ни один из четырех обвиняемых (Дубинский, Стрелков, Пулатов и Харченко) не прибыли в суд, дело рассматривается без их присутствия.
По словам прокурора, эти люди сыграли значительную координирующую роль в транспортировке, размещении установки БУК и вывозе ее обратно в Россию.
«Совершенно очевидно, что истинное намерение этих четырех лиц состояло в том, чтобы сбить самолет украинских вооруженных сил. Несколько доказательств указывают на этот сценарий», — цитирует прокурора УНН.
В то же время, он указал на то, что стрельба по военным самолетам также наказуема.
В своем выступлении нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе заявил, что имена десятков свидетелей в деле о катастрофе рейса МН17, которые находятся на оккупированном Донбассе и в РФ, останутся засекреченными из-за риска для их жизней
Напомним, 17 июля 2014 года над Донбассом был сбит Boeing 777 Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс «Амстердам — Куала-Лумпур». Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.
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