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Украина

Очевидно, что обвиняемые ошиблись с выбором цели, но это не уменьшает их вину, — прокурор по делу МН-17

18:57 9 марта 2020 77
сбитый «Боинг»
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Пророссийские боевики, сбившие летом 2014 года над Донбассом рейс MH17 Malaysian Airlines, считали, что стреляют по украинскому военному самолету. Однако ошибка цели не имеет значения для совершенного преступления. Об этом в Гааге, где начался публичный процесс по делу МН 17, заявил нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе.

Напомним, из-за того, что ни один из четырех обвиняемых (Дубинский, Стрелков, Пулатов и Харченко) не прибыли в суд, дело рассматривается без их присутствия.

По словам прокурора, эти люди сыграли значительную координирующую роль в транспортировке, размещении установки БУК и вывозе ее обратно в Россию.

«Совершенно очевидно, что истинное намерение этих четырех лиц состояло в том, чтобы сбить самолет украинских вооруженных сил. Несколько доказательств указывают на этот сценарий», — цитирует прокурора УНН.

В то же время, он указал на то, что стрельба по военным самолетам также наказуема.

В своем выступлении нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе заявил, что имена десятков свидетелей в деле о катастрофе рейса МН17, которые находятся на оккупированном Донбассе и в РФ, останутся засекреченными из-за риска для их жизней

Напомним, 17 июля 2014 года над Донбассом был сбит Boeing 777 Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс «Амстердам — Куала-Лумпур». Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.

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