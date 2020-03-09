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Суд по делу МН17: подозреваемый шикует в России и отдыхает в Крыму
На суд в Гаагу по делу о катастрофе рейса MH17 «Малайзийских авиалиний», сбитого россиянами 17 июля 2014 года над Донбассом, не явился ни один из четырех обвиняемых.
В частности, россиянин Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), подозреваемый по делу MH17, ведет роскошный образ жизни в России и не боится, что его могут выдать Нидерландам.
По данным нидерландского издания AD, Дубинский живет в хорошем доме в Ростове-на-Дону с роскошной мебелью, камином, большим аквариумом на кухне и мельницей в саду. А в октябре прошлого года в сети циркулировало видео, на котором Дубинский вместе с другими бывшими боевиками «ДНР» отдыхал на лодке у побережья Крыма.
Дубинский отрицает, что несет ответственность за сбивание Боинга. Он говорит, что все телефонные разговоры с его участием, обнародованные СБУ, были отредактированы.
«Хмурый», который, по мнению обвинения, является организатором боевого применения БУКа, с которой был сбит МН17, уверен, что ему нечего бояться — Россия его не выдаст.
«Я знаю, что не могу быть выдан как гражданин России. Это гарантирует Конституция РФ. Она защищает меня», — сказал Дубинский в комментарии изданию по телефону.
Он заявил нидерландским журналистам, что не приедет на суд в Гаагу, поскольку никто из подозреваемых «не имеет ничего общего с катастрофой MH17».
По информации судьи Хендрика Стенхйса, на процессе представлен только Пулатов. Он нанял двух адвокатов из Нидерландов, а также российского юриста Елену Кутину, которая по нидерландскому законодательству не имеет права выступать в суде.
Остальные трое обвиняемых не представлены адвокатами и не явились в суд лично. Несмотря на многочисленные попытки связаться с ними, обвиняемые отказались явиться в суд или же не вышли с судом на связь.
Дело, таким образом, рассматривается без присутствия обвиняемых.
Напомним, обвинения по делу о катастрофе «Боинга», жертвами которой 17 июля 2014 года стали 298 человек, предъявлены четырем подозреваемым — трем гражданам России — это Игорь Стрелков-Гиркин, Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), Олег Пулатов (позывной «Гюрза») и одному гражданину Украины — Леониду Харченко (позывной «Крот»). Ранее СМИ писали, что Харченко могли убить.
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