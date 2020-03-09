Мир

В Нидерландах начинается суд по делу МН17: онлайн-трансляция

9 марта в Нидерландах начинается открытый процесс по делу о катастрофе рейса MH17 «Малайзийских авиалиний», упавшего в районе города Снежное на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года.

Наблюдать судебный процесс века можно онлайн.

Во время крушения Boeing-777, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек — граждане 10 государств.

Все детали международного расследования, которое может привести к признанию России виновной в крушении иностранного лайнера, представлены в новой инфографике Укринформа.

Напомним, российский террорист и бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков признал, что у следователей есть запись его телефонного разговора летом 2014 года с тогдашним «премьер-министром» «республики» Александром Бородаем. А это означает, что суд может завершиться его арестом.



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