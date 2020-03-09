24.69 / 25.02 27.70 / 28.37
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Нидерландах начинается суд по делу МН17: онлайн-трансляция

11:00 9 марта 2020 120
В Нидерландах начинается суд по делу МН17: онлайн-трансляция
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

9 марта в Нидерландах начинается открытый процесс по делу о катастрофе рейса MH17 «Малайзийских авиалиний», упавшего в районе города Снежное на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года.

Наблюдать судебный процесс века можно онлайн.

Во время крушения Boeing-777, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек — граждане 10 государств.

Все детали международного расследования, которое может привести к признанию России виновной в крушении иностранного лайнера, представлены в новой инфографике Укринформа.

Напомним, российский террорист и бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков признал, что у следователей есть запись его телефонного разговора летом 2014 года с тогдашним «премьер-министром» «республики» Александром Бородаем. А это означает, что суд может завершиться его арестом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин

Путин доигрался: почему нефть так резко дешевеет и что будет дальше

Владимир Путин

Рубль ушел в пике: в сети припомнили феерический бред Путина о курсе валют (видео)

петля на дереве

В Николаеве дети вынули из петли 9-летнего мальчика (фото)

Платежка

Украинцам скоро будет приходить дополнительно 12 платежек: что об этом известно (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер