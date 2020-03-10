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Мир

Будет править вечно? В России предложили обнулить президентские сроки Путина

13:41 10 марта 2020 210
Путин
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Идея президента РФ Владимира Путина о внесении поправок в российскую Конституцию, после которой в Кремле поменялось правительство, решили развить в Госдуме.

Так депутат от «Единой России», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова выступила за обнуление президентских сроков после принятия поправок в Конституцию, передают российские СМИ.

По словам Терешковой, после вступления в силу обновленной Конституции, действующий президент, как и любой другой гражданин, должен иметь право избираться на пост главы государства.

После этого Госдума объявила перерыв.

Как сообщил Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», депутаты также внесли поправку о досрочных выборах Госдумы РФ в 2020 году.

Как сообщали «ФАКТЫ», по мнению бывшего советника Путина, известного российского политолога Андрея Илларионова, изменения в российской Конституции выгодны только самому Путину.

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