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«ПСЖ» — «Боруссия» Д.: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов
В среду, 11 марта, в Париже на стадионе «Парк де Пренс» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» (начало — в 22:00, прямая трансляция — на канале «Футбол 1»). Первая встреча команд в Дортмунде завершилась победой «шмелей» с минимальным перевесом — 2:1.
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи «ПСЖ» — «Боруссия» (Дортмунд), за которой вы сможете следить в этой новости.
Трибуны будут пустовать
В связи с распространением коронавируса по всей Европе было принято решение провести поединок между «ПСЖ» и «Боруссией» без зрителей. Не помогла парижанам и тотальная дезинфекция арены — работники клуба обработали лестницы, пандусы, эскалаторы и другие места, но данные меры не убедили власти города изменить свое решение.
Руководство дортмундцев через официальный сайт сообщило, что возместит стоимость билетов тем болельщикам, которые планировали поддержать команду в Париже, причем с каждым из них свяжутся лично.
Арбитр из Англии
Комитет арбитров УЕФА назначил для работы на поединке бригаду арбитров из Англии, которую возглавит 41-летний Энтони Тэйлор.
Имеющий с 2013-го года категорию ФИФА рефери неоднократно пересекался с обеими командами. Дортмундцы провели три поединка, в которых по одному разу выиграли (ЛЧ-2018/2019, «Атлетико» — 4:0), сыграли вничью (ЛЕ-2015/2016, ПАОК — 1:1) и проиграли (ЛЧ-2019/2020, «Интер» — 0:2), а парижане обе своих игры выиграли (у «Шахтера» — 2:0 в ЛЧ-2015/2016 и у «Реала» — 3:0 в ЛЧ-2019/2020).
Соперники в чемпионатах Франции и Германии
После поражения в Дортмунде подопечные Томаса Тухеля обыграли в чемпионате Франции «Бордо» (4:3) и «Дижон» (4:0), еще более упрочив свое лидерство в таблице (парижане опережают идущий вторым «Марсель» на 12 очков и имеют одну игру в запасе), а также вышли в финал Кубка страны, разгромив в гостях «Лион» (5:1).
Что касается дортмундцев, то команда Люсьена Фавра одержала три подряд победы в бундеслиге — над «Вердером» (2:0), «Фрайбургом» (1:0) и менхенгладбахской «Боруссией» (2:1) — и вышла на второе место в таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на четыре очка.
Стадион «Парк де Пренс»
Домашней арене «ПСЖ» более 120 лет — стадион был построен в 1897-м, а на его возведение было потрачено 150 млн франков. Это сооружение сначала строилось как велодром, но потом его реконструировали в футбольный стадион.
До 1998 года являлся также основным стадионом для игр сборной Франции, пока в пригороде Парижа Сен-Дени специально к ЧМ-1998 не был построен «Стад де Франс». «Парк де Пренс» принимал у себя два финала чемпионатов Европы (1960 и 1984 годов) и пять решающих поединков еврокубков (Кубка чемпионов в 1956-м, 1975-м и 1981-м и Кубка обладателей кубков в 1978-м и 1995 годах).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции поединок Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» (Дортмунд).
Фото Getty Images, uefa.com, ФК «ПСЖ», ФК «Боруссия» Д.
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