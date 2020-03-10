«ПСЖ» — «Боруссия» Д.: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 11 марта, в Париже на стадионе «Парк де Пренс» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» (начало — в 22:00, прямая трансляция — на канале «Футбол 1»). Первая встреча команд в Дортмунде завершилась победой «шмелей» с минимальным перевесом — 2:1.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи «ПСЖ» — «Боруссия» (Дортмунд), за которой вы сможете следить в этой новости.

Трибуны будут пустовать

В связи с распространением коронавируса по всей Европе было принято решение провести поединок между «ПСЖ» и «Боруссией» без зрителей. Не помогла парижанам и тотальная дезинфекция арены — работники клуба обработали лестницы, пандусы, эскалаторы и другие места, но данные меры не убедили власти города изменить свое решение.

Доступ болельщиков на "Парк де Пренс" будет закрыт

Руководство дортмундцев через официальный сайт сообщило, что возместит стоимость билетов тем болельщикам, которые планировали поддержать команду в Париже, причем с каждым из них свяжутся лично.

Арбитр из Англии

Комитет арбитров УЕФА назначил для работы на поединке бригаду арбитров из Англии, которую возглавит 41-летний Энтони Тэйлор.

Имеющий с 2013-го года категорию ФИФА рефери неоднократно пересекался с обеими командами. Дортмундцы провели три поединка, в которых по одному разу выиграли (ЛЧ-2018/2019, «Атлетико» — 4:0), сыграли вничью (ЛЕ-2015/2016, ПАОК — 1:1) и проиграли (ЛЧ-2019/2020, «Интер» — 0:2), а парижане обе своих игры выиграли (у «Шахтера» — 2:0 в ЛЧ-2015/2016 и у «Реала» — 3:0 в ЛЧ-2019/2020).

41-летний Энтони Тэйлор

Соперники в чемпионатах Франции и Германии

После поражения в Дортмунде подопечные Томаса Тухеля обыграли в чемпионате Франции «Бордо» (4:3) и «Дижон» (4:0), еще более упрочив свое лидерство в таблице (парижане опережают идущий вторым «Марсель» на 12 очков и имеют одну игру в запасе), а также вышли в финал Кубка страны, разгромив в гостях «Лион» (5:1).

Что касается дортмундцев, то команда Люсьена Фавра одержала три подряд победы в бундеслиге — над «Вердером» (2:0), «Фрайбургом» (1:0) и менхенгладбахской «Боруссией» (2:1) — и вышла на второе место в таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на четыре очка.

Стадион «Парк де Пренс»

Домашней арене «ПСЖ» более 120 лет — стадион был построен в 1897-м, а на его возведение было потрачено 150 млн франков. Это сооружение сначала строилось как велодром, но потом его реконструировали в футбольный стадион.

До 1998 года являлся также основным стадионом для игр сборной Франции, пока в пригороде Парижа Сен-Дени специально к ЧМ-1998 не был построен «Стад де Франс». «Парк де Пренс» принимал у себя два финала чемпионатов Европы (1960 и 1984 годов) и пять решающих поединков еврокубков (Кубка чемпионов в 1956-м, 1975-м и 1981-м и Кубка обладателей кубков в 1978-м и 1995 годах).

"Парк де Пренс" принимал два финала чемпионатов Европы и пять решающих матчей еврокубков

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции поединок Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» (Дортмунд).

Фото Getty Images, uefa.com, ФК «ПСЖ», ФК «Боруссия» Д.

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