«Валенсия» — «Аталанта»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 10 марта, на стадионе «Камп де Месталья» в Валенсии в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов местный одноименный клуб примет итальянскую «Аталанту» (начало — в 22:00, арбитр — Овидиу Хацеган из Румынии, прямая телетрансляция — «Футбол 1»). Напомним, что в первом матче «бергамаски» на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, где проводят свои домашние поединки в еврокубках, разгромили соперника — 4:1.

Поединок пройдет практически полностью за закрытыми дверями. На трибуны стадиона не допустят не только болельщиков, но и журналистов — за исключением ответственных за телевизионную трансляцию. Футболисты же «Аталанты» живут в режиме постоянного санитарного контроля — в частности, им рекомендовали не обниматься после забитых мячей.

После поражения в первом поединке «летучие мыши» провели три поединка в испанской примере, по одному разу выиграв, сыграв вничью и проиграв, и занимают в турнирной таблице седьмое место с 42 очками, отставая от идущего в зоне Лиге чемпионов «Хетафе» на четыре балла.

А вот «Аталанта» в связи с массовыми переносами и отменами матчей в Италии успела провести лишь один поединок за этот период, разгромив на выезде «Лечче» — 7:2. Команда Джанпьеро Гасперини занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, опережая идущую пятой «Рому» на три очка (при этом у «бергамаски» одна игра в запасе) и отставая от занимающего третью строчку «Интера» на шесть баллов.

В предстоящей дуэли букмекеры не видят фаворита, отдавая чуть больше шансов гостям. К примеру, компания «Фаворит Спорт» ставки на победу «Аталанты» принимает с коэффициентом 2,42, ничью оценили в 3,90, а победу «Валенсии» — в 2,76. Специалисты вовсе не верят в том, что «летучим мышам» удастся совершить камбэк и выйти в четвертьфинал: на такой исход дается коэффициент 14,0 (на успех «бергамаски» — всего 1,03).

За видео голов в поединке «Валенсия» — «Аталанта» в режиме онлайн следите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

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Фото Getty Images

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