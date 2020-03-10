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Анастасия Заворотнюк идет на поправку: дочь актрисы сделала сенсационное заявление
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, слухи о смерти которой появились ранее, не просто жива, но даже выздоравливает.
Об этом заявила ее дочь Анна Заворотнюк-Стрюкова в комментариях в соцсетях.
«Ваша мама жива?» — спросила у девушки ее подписчица. «Не верьте этим моральным уродам и не задавайте мне такие бестактные и жестокие вопросы, мы идём на поправку, у нас все будет хорошо!» — ответила Анна.
Она также ответила другой подписчице, которая обвинила семью Заворотнюк в молчании.
«Я говорю — как есть. Наша семья не ходит на программы и не устраивает шоу для таких равнодушных людей, как вы, как бы вам этого хотелось. Мы держимся достойно и оставляем подробности в тени. Есть миллионы добрейших людей, которые и так молятся за мою мамочку, и у меня не хватит слов для выражения благодарности им», — написала девушка.
Напомним, ранее она заявила, что считает грехом — пиариться на шоу.
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