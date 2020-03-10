25.11 / 25.71 28.26 / 29.13
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Налет со стрельбой в Николаеве: добычей стал кошелек (фото, видео)

15:13 10 марта 2020 26
полиция на месте преступления
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Около трех часов ночи 10 марта двое преступников совершили налет на частный дом в микрорайоне Леваневцев, что в Николаеве. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, двое вооруженных мужчин в балаклавах проникли в частный дом 61-летнего николаевца, где открыли стрельбу, в результате чего ранения получила 38-летняя жена хозяина. Сейчас она находится в больнице. Также в доме находились несовершеннолетний сын и теща владельца дома: женщину злоумышленники избили, а мальчик успел спрятаться.

Сам хозяин особняка оказал сопротивление преступникам, поэтому они, убегая, схватили незначительную сумму денег и исчезли.

Уголовное производство открыто по статьям УК Украины «Разбой» и «Покушение на убийство».

По другой версии, бандиты, проникшие на второй этаж особняка через окно с помощью приставной лестницы, вначале оглушили хозяина дома, потом выстрелили в его жену. Затем связали обоих и стали требовать деньги. Однако ничего не добившись, прихватили с собой кошелек с деньгами и скрылись. Оба говорили с выраженным кавказским акцентом.

Потерпевшими от ночного налета стали бывший руководитель николаевского филиала одного из коммерческих банков и его супруга. Состояние раненной в живот женщины медики оценивают как тяжелое.

Ранее в Одессе во второй раз ограбили прокурора области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили налетчика, который летом прошлого года взял в заложницы сотрудниц фирмы по быстрому кредитованию. Одна из женщин после этого угодила в психиатрическую клинику.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Эдвард, Меган Маркл и принц Гарри

Прочитано по губам: о чем говорили принцы Гарри и Уильям во время последнего совместного выхода (фото, видео)

софия федина

Суд избрал меру пресечения нардепу Федине

Владимир Путин

Путин назвал плевком в лицо слова Зеленского о Второй мировой войне

Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: дочь актрисы сделала сенсационное заявление

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер