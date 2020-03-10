Происшествия

Налет со стрельбой в Николаеве: добычей стал кошелек (фото, видео)

Около трех часов ночи 10 марта двое преступников совершили налет на частный дом в микрорайоне Леваневцев, что в Николаеве. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, двое вооруженных мужчин в балаклавах проникли в частный дом 61-летнего николаевца, где открыли стрельбу, в результате чего ранения получила 38-летняя жена хозяина. Сейчас она находится в больнице. Также в доме находились несовершеннолетний сын и теща владельца дома: женщину злоумышленники избили, а мальчик успел спрятаться.

Сам хозяин особняка оказал сопротивление преступникам, поэтому они, убегая, схватили незначительную сумму денег и исчезли.

Уголовное производство открыто по статьям УК Украины «Разбой» и «Покушение на убийство».

По другой версии, бандиты, проникшие на второй этаж особняка через окно с помощью приставной лестницы, вначале оглушили хозяина дома, потом выстрелили в его жену. Затем связали обоих и стали требовать деньги. Однако ничего не добившись, прихватили с собой кошелек с деньгами и скрылись. Оба говорили с выраженным кавказским акцентом.

Потерпевшими от ночного налета стали бывший руководитель николаевского филиала одного из коммерческих банков и его супруга. Состояние раненной в живот женщины медики оценивают как тяжелое.

Ранее в Одессе во второй раз ограбили прокурора области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили налетчика, который летом прошлого года взял в заложницы сотрудниц фирмы по быстрому кредитованию. Одна из женщин после этого угодила в психиатрическую клинику.

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