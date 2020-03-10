Матчи «Вольфсбург» — «Шахтер» и Польша — Украина из-за коронавируса сыграют без зрителей

Спорт

Ближайший поединок донецкого «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы на поле немецкого «Вольфсбурга» (12 марта), а также мартовские спарринги сборной Украины, готовящейся к финальному турниру Евро-2020, состоятся при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса.

О том, что зрители не будут допущены на игру чемпиона Украины в Германии сообщает Wolfsburger Nachrichten. В немецком клубе уже подтвердили эту информацию. Встречу планировали посетить около 300 болельщиков донецкого клуба.

«Мы сожалеем об этом решении, но хотим действовать с максимально возможной тщательностью и в интересах всех участников», — сказал управляющий директор «Вольфсбурга» Тим Шумахер.

Кроме того, поединок Польша — Украина, намеченный на 31 марта на «Силезском стадионе» в Хожуве (начало — в 21:45), тоже пройдет при пустых трибунах.

«Матчи Польша — Финляндия во Вроцлаве и Польша — Украина в Хожуве пройдут без зрителей. Встречи будут транслироваться по телевидению», — написал генеральный секретарь Польского футбольного Союза Мачей Савицки в Twitter. Таким образом боссы польского футбола отреагировали на заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецки об отмене всех массовых мероприятий в Польше из-за угрозы распространения коронавируса (все болельщики, которые уже купили билеты на футбольные встречи, получат деньги обратно).

Скорее всего, по этой же причине при пустых трибунах будет сыгран 27 марта на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени и товарищеский поединок Франция — Украина. По крайней мере, как заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняну, до 15 апреля ограничены все спортивные мероприятия с посещаемостью выше тысячи человек.

Отметим, что из-за угрозы коронавируса одно за другим принимаются решения о проведении без зрителей матчей плей-офф еврокубков. В частности, при пустых трибунах пройдут поединки Лиги Европы «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон», ЛАСК — «Манчестер Юнайтед», «Севилья» — «Рома», «Интер» — «Хетафе», «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир», а встречу «Базеля» против «Айнтрахта» и вовсе пока отменили. Что же касается Лиги чемпионов, то в тишине трибун сыграют «Валенсия» — «Аталанта», «ПСЖ» — «Боруссия» Д., «Бавария» — «Челси» и «Барселона» — «Наполи».

Также известно, что, по крайней мере, до 3 апреля отменены все матчи чемпионата Италии по футболу, а поединки двух ближайших туров испанской Ла Лиги пройдут на пустых стадионах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины узнала соперников в Лиге наций.

Фото dynamo.kiev.ua

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